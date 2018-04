Nadal y Ferrer comandaron a España para remontar ante Alemania en Davis

España regresó hoy a las semifinales de la Copa Davis de tenis después de seis años al remontar su serie de cuartos ante Alemania en la plaza de toros de Valencia, donde David Ferrer ganó el quinto punto en un partido épico.

Ferrer, de 36 años, logró el 3-2 definitivo con un 7-6 (7-1), 4-6, 7-6 (7-4) y 7-5 sobre Philipp Kohlschreiber en cuatro horas y 51 minutos, después de que Rafael Nadal venciera por 6-1, 6-4 y 6-4 a Alexander Zverev.

No hay mejor manera de acabar una eliminatoria de #CopaDavis... España volverá a jugar las SF 6 años depués pic.twitter.com/ngdip02zb8 — Copa Davis (@CopaDavis) 8 de abril de 2018



El equipo capitaneado por Sergi Bruguera, que llegó a la última jornada con 2-1 adverso en el marcador, visitará del 14 al 16 de septiembre en las semifinales a Francia, que superó por 3-1 a Italia. El otro cruce de semis lo disputarán Croacia y Estados Unidos en suelo croata. "Para mí es un día inolvidable, un día especial, no sé cómo lo he hecho", dijo Ferrer, exhausto, tras uno de los partidos más emocionantes de su trayectoria.

"He intentado darlo todo, esta competición es lo máximo que me ha pasado en mi vida", añadió el ex número tres del ranking mundial. Ferrer ganó una montaña rusa ante Kohlschreiber, que llevó al límite al jugador español. Un break en el penúltimo juego y un passing shot en el último punto cerraron un encuentro que tuvo todos los ingredientes de la Davis: emoción, puntos épicos, juegos interminables y una atmósfera especial.

El español Rafa Nadal (der.) aplaude durante el partido del David Ferrer ante Philipp Kohlschreiber. Foto: José Jordan / AFP



España ganó cinco Ensaladeras desde el año 2000, pero llevaba desde 2012 sin pisar una semifinal. En las últimas temporadas mostró un nivel muy por debajo de un país con tantos tenistas en el "top 100" e incluso llegó a perder la primera categoría del certamen.



Bruguera, que se estrenó este año como capitán, pudo contar con los mejores jugadores españoles para la peligrosa serie ante una Alemania liderada por Alexander Zverev, número cuatro del ranking. Zverev fulminó a Ferrer en el primer partido dela serie, pero Nadal puso orden después con un contundente triunfo sobre Kohlschreiber.



En el dobles del sábado, se impusieron los alemanes Tim Pütz y Jan-Lennard Struff a Feliciano López y Marc López, por lo que España llegó a la última jornada sin margen de error. Pero Nadal y Ferrer, que ganaron juntos varias Davis, estiraron la racha de España en casa (no pierde desde 1999) para devolverla a las semifinales de la Davis.