Ecuador debuta en un Mundial de playa

Jorge León, Carlos Saltos y Stalin Moreira, manabitas que perdieron sus casas en el terremoto que golpeó a Ecuador en abril del 2016, hoy exhiben ante el mundo sus destrezas con el balón en la arena.

Los tres forman parte de la selección ecuatoriana que se estrena esta tarde en el Mundial de Fútbol Playa, en Nassau, Bahamas. El debut es ante Senegal (16:00), en el Nassau National Beach Soccer Arena.



El Mundial se juega desde 1995. Pero Ecuador compite por primera vez gracias a la clasificación que alcanzó en las eliminatorias de febrero pasado, en Paraguay.



Los otros nueve integrantes del equipo nacional también son manabitas y afrontaron la tragedia del 2016. El grupo es liderado por el entrenador mantense José Palma. “Este equipo es mi segunda familia”, expresó el estratega, en un contacto telefónico, desde Bahamas.



El técnico, de 44 años, es profesor de Cultura Física en la Universidad Laica Eloy Alfaro, en Manta. Al igual que sus dirigidos, reparte su tiempo entre su trabajo y la selección.

En la Tri playera, el DT y sus dirigidos no reciben salarios. Pero la ilusión de jugar una cita mundialista es más grande. Por ello, los jugadores le pusieron mucho empeño a la etapa de preparación en el estadio de Arena de la Playa Murciélago, en el puerto manabita.



Todas las tardes, luego de sus jornadas de trabajo, acudieron al lugar, durante el último mes, para entrenarse. Los moradores se acercaban para preguntarles sobre su participación mundialista. Algunos les pedían que posaran fotos. Otros les deseaban buena suerte. En Manta estarán pendientes de sus coterráneos.



“Dios me dio la oportunidad de ir a un Mundial. Lo haré con mucho orgullo por toda la gente que nos ha apoyado”, expresó el delantero Stalin la ‘Tuza’ Moreira, antes del viaje del domingo pasado a Bahamas.



La FEF entregó USD 1 000 a cada jugador por la clasificación mundialista. Según el informe del 2016, el organismo invirtió USD 37 136 en la selección de fútbol playa. Este año destina USD 3 675 para el equipo, según el presupuesto.



Pese a ello, los tricolores dicen que su calidad de vida no cambió. “Los jugadores que perdieron sus casas no logran reconstruirlas. Hubo ofrecimientos de ayuda, pero no se concretaron”, expresa Palma.



El entrenador dice que solo el presidente del Delfín, José Delgado, ayudó al grupo con un reconocimiento y con incentivos económicos.



Para competir en el Mundial, la delegación recibe viáticos. Además, la FIFA se encarga del hospedaje de las 16 selecciones que jugarán en el país insular.



Ecuador estará en el grupo A junto a Senegal, Suiza y el anfitrión Bahamas. Los dos primeros equipos de cada uno de los cuatro grupos irán a la segunda fase. En esta instancia, los ocho clasificados serán emparejados y jugarán un sistema de eliminación directa para definir al campeón.

La Tri reconoció la cancha el martes, 25 de abril del 2017. Fue su primer entrenamiento supervisado por delegados de la FIFA. Los jugadores posaron para fotos y se las enviaron a sus familiares. Palma y sus dirigidos no se plantean un objetivo específico. Eso sí, quieren alcanzar triunfos y dedicárselos a sus familiares y conocidos.