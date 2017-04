Las lámparas industriales son un estilo ‘in’

El estilo industrial es una de las tendencias del interiorismo moderno. Rusticidad, sencillez y armonía visual son algunas de las características que se implementan con este estilo hasta en mínimos detalles.

Los accesorios decorativos no son la excepción. Y entre ellos, las lámparas como complemento fundamental de cualquier ambiente también ingresan al concepto industrial del momento.



Gabriela Moreno, jefa de diseño de Home Vega, comenta que con este estilo se pueden conseguir ambientes originales, pero no por eso menos elegantes para el hogar.



La profesional recomienda el uso de lámparas industriales para experimentar con este estilo. Su sugerencia principal respecto a estos accesorios es implementarlos pensando en la armonía del ambiente.

El metal es el material característico de las lámparas de estilo industrial.

“Lo importante es no hacer mezclas que perjudiquen el concepto. Esto quiere decir que cada detalle es importante. No se trata solo de colocar una lámpara industrial sin pensar en los otros componentes del espacio en el que se coloquen las colgantes”.



Así por ejemplo -acota-, cuando se eligen lámparas de este estilo, es importante no combinarlas con sofás de tela, ya que el estilo va mejor con materiales como la cuerina.

Esto, considerando que las lámparas industriales son, por lo general, de materiales como el metal, el vidrio y la madera. “A veces son de uno solo en su totalidad y otros diseños combinan dos o tres materiales”.



Desde la línea de la armonía entre todos los elementos, no solo hay que pensar en el mobiliario principal, sino también en el resto de accesorios como los portarretratos, los candelabros, las esculturas, etc.

El vidrio combinado con metal son una alternativa informal de decoración. Con formas lineales se consiguen efectos más formales de metal y vidrio.

“Estos deberían ser del mismo material de las lámparas y se deben lograr combinaciones con la gama de color de las mismas, así como de los muebles principales y auxiliares”.

Otro de los sitios que tienen alternativas con esta tendencia de luminarias colgantes es Mr. Dreams. Allí predominan las de vidrio y las que combinan diferente materiales.



Patricia Bravo, propietaria del lugar, asegura que es muy común confundir el estilo industrial con falta de elegancia. Pero afirma que es todo lo contrario. “Con lámparas de esta tendencia, lo que se hace es aportar a la formalidad de un lugar, porque el metal sugiere minimalismo al igual que el vidrio, y eso es elegante”.



Las profesionales consideran que no hay limitaciones en los sitios para implementar esta alternativa lumínica.



Según el sitio -explican- hay que pensar en factores como las dimensiones del espacio para saber el tamaño adecuado de la lámpara. Otro particular es la forma de esta luminaria.



“Si lo que se quiere es que la lámpara protagonice la decoración de la casa, lo recomendable es colocarla en las zonas sociales como la sala”.