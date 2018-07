Xavier Estupiñán: ‘Se debe crear casas de acogida permanentes’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Xavier Estupiñán, director de Movilidad Humana-Esmeraldas.

¿Hay más desplazamientos de refugiados en la frontera norte?

Sí, hay un aumento del número de personas en contexto de movilidad que llegan diariamente a San Lorenzo.



¿Qué implica eso?

Que los servicios de salud y educación deben ser potenciados para atender la demanda ante el crecimiento de la población extranjera y de los propios habitantes, que han dejado sus comunidades por temor a los grupos insurgente que operarían en la zona. La construcción de escuelas, hospitales y la dotación de personal calificado que atiendan esas unidades, debe ser una de las acciones inmediata del Gobierno.



¿Qué trabajo debe realizarse con las personas que habitan en la frontera y con las que llegaron a buscar refugio?

Debe existir un trabajo tripartito entre los ciudadanos que hacen el papel de acogientes, autoridades y las víctimas que huyen del conflicto. Se debe realizar procesos de capacitación sobre emprendimientos y vulneración de derechos. Lo primero que debe hacerse es acoger a todos los que huyen por temas de violencia o salen en busca de un mejor futuro.



¿Cuáles es la situación actual de los que huyen en busca de

refugio?

Las personas que han llegado a San Lorenzo desde el vecino país se encuentran con un panorama desolador, porque no hay atención de las autoridades locales, no hay casas de acogidas, ni espacios para quedarse, aunque por el conflicto registrado en entre enero y marzo, el Municipio de San Lorenzo adecuó un sitió para ser usado en caso del recrudecimiento del conflicto, pero no es permanente.



¿Qué pasa con el control migratorio?

Existe un control migratorio que se hace en la frontera pero es esporádico, no permanente y lo realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores con apoyo de la Policía. Nos hemos dado cuenta que se necesita que haya un control permanente para inspeccionar el flujo de extranjeros. Con eso no estamos diciendo que se cierre el ingreso, sino garantizar su entrada sea legal y para que las víctimas sean atendidas con agilidad.



¿Cómo deben atender los gobiernos locales el tema de los desplazados?

Debe revisarse el trabajo que realizan los gobiernos locales tanto con las juntas cantonales de protección de derechos, que corresponde a los municipios. Podríamos decir que las juntas, que son las más cercanas a la población, no están cumpliendo con la atención con los niños y adolescentes. Por eso, lo primero es hacerles conocer sus derechos . Lo segundo es lograr una inversión económica en temas de emprendimientos.



¿Cómo contribuyen las ONG’s con los desplazados en la frontera?

Con entidades como ACNUR, HAIA o el Servicio Jesuita, se trabajan temas de movilidad huma y conforme se presentan los cosos son derivados a cada uno de ellos como el educativo, salud y pedidos de refugio, pero se necesita un mayor interés desde el lado los gobiernos de Ecuador y Colombia.