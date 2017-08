Quito cuenta con un carril con bolardos para que los buses respeten las paradas 

Un total de 38 bolardos (elementos tubulares de color amarillo) fueron colocados en el carril norte - sur de la avenida Eloy Alfaro, en el sector del intercambiador Los Granados, con el fin de convertir la parada de buses en una bahía segura para los pasajeros.

Según la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) estos elementos harán que los buses respeten su carril y no causen congestión vehicular. Además los autos particulares, que no dejan o toman pasajeros, no deberán ingresar al carril derecho para crear un mejor flujo en la movilidad.

Estos borlados y la señalización horizontal permitirán que los cerca de 60 000 vehículos que circulan por la avenida Eloy Alfaro lo hagan de forma segura y óptima. Foto: Alfredo Lagla/EL COMERCIO



Andrés Jácome toma el bus en esa parada y asegura que a diario se observa el correteo de las diferentes líneas de transporte público que circulan por ese sector. "En ocasiones por tratar de ganar al otro bus se cambian de carril, incluso ocupando el carril de la izquierda y esto afecta al resto de vehículos. Como pasajero veo una ventaja en esta nueva señalética, esperemos que así los buses respeten la parada y ya no dejen a los pasajeros en media vía".



Para Pablo Santamaría, quien transita a diario por el lugar, es necesario que además de los nuevos elementos que se colocaron exista control y sanción. "Es indispensable que los agentes de tránsito estén siempre en esta zona que es muy transitada, pero lo importante es que sancionen a quienes incumplan las normas".



Según la Epmmop estos elementos y la señalización horizontal que se encuentra en el lugar permitirán que los cerca de 60 000 vehículos que circulan por allí, lo hagan de forma segura y óptima.