El Gobierno anuncia fusión y eliminación de 26 entidades

Una de las metas del plan económico presentado por el presidente Lenín Moreno es reducir en USD 1 000 millones los gastos anuales del Estado a partir de este año.

Este objetivo se ejecutará a través de una estrategia que tiene cuatro ejes, dijo este martes, 10 de abril del 2018, Andrés Mideros, secretario general de la Presidencia.



El primero es la eliminación de ministerios, subsecretarías y empresas públicas; el segundo es la reducción y optimización del gasto público; y el tercero es la eliminación y simplificación de trámites en las entidades públicas.



Esas acciones generarán un ahorro de USD 890 millones al año. “Si a esto se le suma la venta de activos y vehículos de alta gama alcanzaremos los 1 000 millones”, dijo Mideros.



Etzon Romo, titular de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), explicó que el Ejecutivo fusionará nueve entidades durante el 2018, ocho en el 2019 y dos en el 2020. Mientras que las empresas públicas se reducirán de 22 a 15 hasta el 2021.



Según Mideros, están listos para publicar esta semana los acuerdos ministeriales y el decreto para comenzar con la fusión de ministerios y otras entidades públicas.



El primer paso en este proceso será el recorte de personal en cargos de asesores y en el nivel jerárquico superior. La reducción en gastos de salarios es de USD 148 millones.



Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, una parte de los funcionarios separados entrará a un banco de elegibles. “Van a estar en una especie de ‘stand by’ para ver dónde se los va a redistribuir de acuerdo con su evaluación de puesto y desempeño”, añadió.



En el recorte de otros gastos corrientes, la meta es alcanzar una reducción de USD 252,3 millones por un ajuste del 60% de los presupuestos para viáticos y un 15% en los gastos en bienes y servicios.



Para el economista Alberto Acosta Burneo, el anuncio de recortes en gastos de salarios es positivo, pero le preocupa que en la práctica el Gobierno no reduzca personal, sino que lo reubique en otros espacios.





19 entidades se fusionarán hasta el 2020



El Gobierno reconoció que el tamaño del Estado tiene que reducirse. La función Ejecutiva tiene actualmente 133 entidades y el plan económico plantea la fusión de 19 entidades hasta el 2020. El proceso comienza este año, con la fusión de nueve entidades, según Etzon Romo, titular de la Senplades.



Aunque el funcionario no detalló cuáles son las 19 entidades, adelantó que los Ministerios de Educación y del Deporte serán uno solo; así como el de Hidrocarburos, Minería y de Electricidad.

​

Además, dijo que el departamento encargado de prevención de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas será parte del Ministerio de Salud, mientras que el área de control de esta Secretaría estará a cargo del Ministerio del Interior.



Romo precisó también que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) será reemplazada por una unidad adscrita a la Presidencia, que coordinará el sistema nacional de inteligencia y dará soporte al Consejo de Seguridad Pública y del Estado.

Según Andrés Mideros, secretario de la Presidencia, además de ministerios, en el plan de optimización están agencias de regulación e institutos.



“En algunos casos se suprimen y los asume el ministerio rector”, dijo.





7 empresas públicas se eliminan o fusionan



En los próximos cuatro años, el Gobierno eliminará cinco de las 22 empresas públicas bajo la rectoría de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco).



Este año, las dos primeras en liquidarse serán la Empresa Pública de Fármacos (Enfarma) y la Empresa Cementera Nacional. Y hasta el 2021 se liquidarán la firma fabricante de uniformes, Fabrec; Ecuador Estratégico y la encargada del proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay EP.



Además, otras cuatro se fusionarán. Petroamazonas, encargada de la exploración se fusionará con Petroecuador, que maneja producción y comercialización del crudo.



Mientras que Ferrocarriles del Ecuador y los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento se unirán para formar un nuevo ente, la Empresa de Promoción Turística y Desarrollo. “Hemos decido sacrificar, cerrar los centros de alto rendimiento para crear esta nueva empresa”, precisó Edisson Garzón, presidente de la Emco.



Hasta el 2021, todo el plan de optimización de empresas públicas se traducirá en una merma de 1 000 funcionarios públicos, añadió Garzón. Al final del proceso, Emco también desaparecerá.





1 365 servidores públicos dejarán sus puestos



Hasta el 2021 serán desvinculados 1 365 servidores públicos de las entidades de la Función Ejecutiva, como parte del plan de reestructuración y optimización.



Actualmente, en este sector trabajan 492 683 servidores públicos, de los cuales el 69% presta servicios y el 31% es personal de apoyo y asesoría. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, con la medida no se afectará a la nómina de servidores que laboran en las entidades de salud, educación, justicia, seguridad y bienestar social.



Ledesma indicó que una de las primeras acciones que tomará el Gobierno será “la reducción inmediata del 50% de los funcionarios nombrados por la máxima autoridad y que son de libre remoción”.

Dentro de este grupo, se prescindirá del trabajo de 365 asesores, de un total de 625.



Para el pago de los sueldos y beneficios de estos funcionarios, el Estado destina USD 2,19 millones mensuales. Al reducir el número de asesores, el Gobierno estima un ahorro de USD 7,3 millones en este año.



También, cada entidad pública realizará una evaluación del desempeño para la reubicación de funcionarios y evitar duplicación de funciones, explicó Ledesma. Con la medida de ajuste en los gastos de personal se prevé un ahorro anual de 148,5 millones.