Dos conductores de taxis recuerdan cómo fueron víctimas de asaltos durante la noche

La tarde de este viernes 8 de junio del 2018, las autoridades de la Gobernación de Tungurahua informaron que el presunto autor del asesinato de un taxista en Ambato fue hallado muerto en el centro de rehabilitación social de Latacunga. Esa noticia sorprendió a los taxistas que salieron a trabajar en Quito por la noche.

Tras recordar lo sucedido con su colega en Ambato, quien fue asesinado, ellos aseguran que son vulnerables a ser asaltados de forma violenta, principalmente en horas de la noche y madrugada. A continuación, dos choferes recordaron cómo fueron víctimas de la inseguridad.

Pedro Gómez: ‘Dos mujeres me dieron escopolamina y amanecí perdido en una gasolinera’

“Circulaba por la avenida Simón Bolívar con dos mujeres que me solicitaron una carrera con dirección al norte de Quito. Cuando llegamos al intercambiador de El Inca me quisieron pagar la carrera por adelantado, pero en el billete que me dieron había polvo de escopolamina”.



“A los pocos minutos me perdí y ya no recuerdo lo que pasó. Lo único que alcanzo a recordar es que estuve dormido en una gasolinera en el norte, ocho horas después de que estuve en el carro con esas mujeres”.



“Con ellas estuve a las 23:00 y me desperté a las 05:00 del otro día. Me robaron el radio de comunicaciones, la billetera con dinero, el radio, el teléfono celular. Por suerte el carro tiene código de seguridad y no se lo llevaron”.



“Fue triste amanecer acostado en el piso como si estuviera dormido en la calle. Todo ocurrió en enero de este año. Es preocupante, pero por la necesidad tenemos que salir a trabajar por las noches y exponerse”.



“Pese al peligro, prefiero laborar por las noches debido a que durante el día hay demasiado sol, tráfico y contaminación. Eso me aturde”.

Mario Salazar: ‘Me han asaltado dos veces de forma violenta’

“El robo ocurrió hace dos meses aproximadamente. No recuerdo el día exacto, pero fue a las 19:00 mientras circulaba por la intersección de la calle Jerónimo Carrión y la avenida 6 de Diciembre. Una pareja me hizo parar el carro, pero de forma repentina aparecieron dos hombres. De forma violenta me dijeron que les entregue todo el dinero que gané durante el día de trabajo antes que me mataran”.



“No era la primera vez que me asaltaban así que les entregué todo lo que tenía: mi celular, la cartera con el dinero. Eso fue todo y se fueron sin agredirme”.



“Ese robo no fue traumático como los anteriores en los que me golpearon. Uno fue hace tres años. No recuerdo la fecha exacta, pero fue en horas de la mañana luego de llevarle a un cliente a la calle 18 de Septiembre, cerca del Hospital del IESS”.



“Antes de llegar al centro asistencial, él me dijo que pare para pagarme. Cuando le regresé a ver para tomar el dinero me dio un golpe que me rompió la nariz. En ese instante, me salí del vehículo y él se quedó adentro hasta robar el dinero”.



“La gente que circulaba por allí estaba asustada porque sangraba mucho. Cuando trataron de ayudarme, el delincuente huyó”.



“En otro asalto, hace un mes, me picaron con un cuchillo en el estómago. Fue en San Roque, en horas de la tarde”.