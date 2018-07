Envían a la cárcel a disidente encargado de la custodia de periodistas sucuestrados

LEA TAMBIÉN

Un juez colombiano envió este 8 de julio del 2018 a la cárcel a Jesús Vargas Cuajiboy, alias "Reinel", quien presuntamente era el encargado de la custodia de los periodistas de este Diario secuestrados en una zona fronteriza en marzo pasado y asesinados en cautiverio.

En una audiencia, celebrada en el Palacio de Justicia de Cali (suroeste), Vargas Cuajiboy, quien fue capturado ayer en el municipio colombiano de Santander de Quilichao (suroeste), no aceptó cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.



Según la Fiscalía, "Reinel" es el cuarto en la línea de mando del grupo disidente de la exguerrilla de las FARC autodenominado Frente Oliver Sinisterra, acusado del secuestro el pasado 26 de marzo y del posterior asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.



El abogado de los familiares del equipo ecuatoriano, Pedro Vaca, dijo a periodistas tras la audiencia que "hay unas fuentes humanas que han posibilitado llegar a la identidad plena de quien la Fiscalía dice que es el cuarto al mando de la estructura de alias Guacho".



"Obviamente nosotros esperamos que las investigaciones avancen no solo en un eslabón de la cadena criminal, sino pues en toda la cadena de autores materiales e intelectuales de este hecho", manifestó.



Entre tanto, el abogado de Vargas Cuajiboy, Carlos Viveros, dijo que no apelará la decisión del juez porque considera que es "mejor esperar prudentemente que el proceso avance".



"Ya lo que queda es esperar lógicamente a que avance el proceso, a ver a qué conclusión finalmente se llega. Son penas altas, relativamente, pero hay que esperar que el proceso avance", resaltó Viveros.



Ortega, Rivas y Segarra fueron secuestrados cuando realizaban un reportaje para el diario El Comercio sobre la crisis de seguridad en la región de la zona fronteriza.



Días después de ser capturados, la disidencia que lidera "Guacho" asumió la autoría del secuestro y el 13 de abril el presidente Lenín Moreno confirmó el triple asesinato.



Los cuerpos de los periodistas, sepultados en Quito el 29 de junio, fueron hallados los últimos días en fosas en una zona selvática del municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador.



Ricardo Rivas, hermano de Paúl, dijo ayer, 7 de julio, a Efe que tiene esperanza de que la captura de Vargas Cuajiboy ayude a esclarecer el caso y se puedan conocer algunos pormenores en torno a la situación en la que se encontraban los miembros del equipo de prensa.