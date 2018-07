El bloque ITT desplaza a las joyas de la corona

LEA TAMBIÉN

El bloque petrolero 43 Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) se convirtió en el más productivo del país y desplazó a los campos considerados como las “joyas de la corona”.

Esta área, ubicada en la provincia de Orellana, alcanzó ayer 70 007 barriles de crudo por día, informó la empresa pública Petroamazonas.



Para la firma petrolera, este incremento en la producción petrolera se debe a los resultados positivos en la perforación de pozos y al empleo de tecnología que optimiza el uso del espacio en la superficie.



La producción de crudo del bloque ITT, que arrancó hace dos años, se coloca este momento sobre la que tienen campos como Sacha, Shushufindi y Auca, conocidos como las “joyas de la corona”.



En estos, el bombeo promedio de crudo oscila entre 58 117 y 65 901 barriles por día. De ellos, el más productivo era Sacha.



Además, está planificado que la producción del bloque 43 se siga incrementando, informó Álex Galárraga, gerente general de Petroamazonas.



El ITT está en una etapa de desarrollo hasta el 2021. Actualmente, la estatal Petroamazonas -a cargo de este bloque- explota el crudo de los campos Tiputini y Tambococha.



El campo Tiputini tiene una producción de 42 841 barriles diarios de petróleo, con 64 pozos productores de los cuales seis son horizontales.

En tanto, Tambococha alcanzó una producción de 27 165 barriles diarios de crudo, con 12 pozos productores. De ellos, seis son horizontales.



En total, esta zona tiene 76 pozos productores y está planificando construir más de estas infraestructuras.



Con esto, el Gobierno aspira a llegar a los 80 000 barriles de crudo a fines de este año. Esto generará una renta petrolera para el país de alrededor de USD 810 millones. En estas cifras aún no se incluye el crudo del área Ishpingo.



En este último campo del bloque 43, que tiene una parte en la denominada zona de amortiguamiento del Parque Yasuní, ubicada en el borde de esta área protegida, está previsto que la explotación comenzará a mediados del 2019.



La estatal realiza por ahora los trámites para obtener la licencia ambiental para Ishpingo, que permitirá construir los accesos y las plataformas, que son áreas donde se construyen los pozos petroleros. Una vez que haya concluido la etapa de desarrollo en el ITT se espera que este bloque genere USD 2 000 millones de renta petrolera al año para el país.



Para René Ortiz, exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y exministro de Energía, la empresa estatal debe concentrarse en este tipo de campos rentables, porque esto permite optimizar el uso de recursos. “Las áreas que no rinden deben ser devueltas”.



En el ITT, el costo operativo para extraer un barril es USD 3,59, mientras que hasta julio, el costo operativo promedio de Petroamazonas fue de USD 7,27 por barril.



El Colectivo Yasunidos ha considerado que no se deben realizar las actividades petroleras en el ITT, para no poner en riesgo el equilibrio ambiental de la zona.



Pero Petroamazonas informó que el proyecto ITT se desarrolla bajo el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), que obliga a implementar medidas ambientales estrictas, que garantizan un desarrollo responsable de los recursos naturales no renovables. Entre ellas, se han realizado 142 salvaguardas ambientales; como puentes de dosel naturales, pasos deprimidos, etc.



El crudo que se extrae del ITT es tratado en la Central de Procesamiento Tiputini (CPT). Esta infraestructura tiene actualmente una capacidad de procesamiento de 400 000 barriles de fluido. Pero para el 2020 se ha planificado que la central alcanzará una capacidad máxima de

1, 2 millones de barriles de fluido diarios. En esta central el fluido es separado entre petróleo, gas asociado y agua.

Actualmente, la petrolera Petroamazonas genera alrededor de 415 000 barriles de petróleo por día.



La cifra representa el 78,7% de la producción nacional de petróleo de Ecuador, que ayer llegó a los 527 000 barriles.