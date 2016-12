Mayoría legislativa se apresta a aprobar el acuerdo con la UE

A diferencia de lo ocurrido en el pasado con la mayoría de proyectos de Ley en estos 10 años de Gobierno, oficialistas y oposición tienen una posición conjunta con relación al acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE).

Para el lunes 19 de diciembre está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional trate el tema a partir de las 08:00. La aprobación en la Legislatura ecuatoriana es el último paso para que el tratado entre en vigor a partir del 1 de enero del 2017.



Esto luego de que en el bloque europeo el Parlamento aprobara el texto con 544 votos a favor, 144 negativos y 44 abstenciones.



Soledad Buendía, asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, que analizó el convenio, explicó que para el lunes se prevén intervenciones y luego la votación. “Tenemos la expectativa de que (la votación a favor) sea mayoritaria. En la Comisión fue unánime”.



10 legisladores aprobaron el informe el jueves pasado, incluido el opositor Patricio Donoso (Creo). Buendía explicó que desde que fue dirigente sindical ha buscado que se concrete el acuerdo comercial, que permitirá el acceso preferencial del 99,7% de la oferta exportable del país al bloque. Por ello votará a favor.



Los beneficios que trae el acuerdo se presentarán en una exposición de 20 minutos que estará a cargo de Buendía. Uno de ellos es que protegerá las fuentes de trabajo de 600 000 personas y que el Ecuador podrá acceder, con preferencias comerciales, a un mercado de 513 millones de habitantes.

Luego iniciará el análisis, en el que también participarán legisladores alternos que fueron principalizados tras la salida de los titulares por diferentes motivos, entre ellos, la campaña electoral.

Uno de ellos es Henry Llanes, quien ocupa la curul de Andrés Páez, quien ahora es candidato a la Vicepresidencia de la República por Creo.



El legislador explicó que su bloque votará a favor porque los acuerdos comerciales benefician a los exportadores.

“Es importante (el tratado) para mover el aparato productivo. Fue un error grave no haber concretado tratados desde el inicio de la dolarización”, indicó.



Alfredo Serrano, alterno de la candidata a la Presidencia por Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, considera que la firma del acuerdo llega con retraso, pero “más vale tarde que nunca”. Indicó que cualquier observación que se pudiera tener con relación al texto no tiene valor alguno porque los tratados internacionales o se aceptan como fueron negociados o simplemente se rechazan.

Criticó que el oficialismo ahora se muestre favorable a los acuerdos, cuando en diversas ocasiones el Gobierno habló del llamado “bobo aperturismo”.



Para el legislador es clave que Ecuador tenga acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, que permitirá obtener más divisas para sostener la dolarización.

El bloque oficialista, que tiene mayoría en la Asamblea, votará a favor del texto, según Buendía.



No obstante, legisladores como Ximena Ponce y el comunista (aunque elegido por AP) Diego Vintimilla han exigido medidas complementarias para fortalecer la producción local.



Con relación a esto, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, explicó que, previo al acuerdo, el país ya trabajó en medidas encaminadas a fortalecer la industria local. Entre ellas, los procesos de cambio de matriz productiva.



Mencionó, por ejemplo, medidas para impulsar a la exportación de productos con valor agregado y el desarrollo de conocimiento y de tecnología en diferentes áreas productivas.



Además, explicó que el acuerdo contiene todo un capítulo de defensa comercial en que se establecen diversos mecanismos de protección.

Entre los instrumentos están las salvaguardias bilaterales en el caso que la importación de artículos de la UE crezca y afecte a la producción nacional. Otro mecanismo para proteger la producción local es la aplicación de una salvaguardia por movimientos de capital que se aplicará cuando “la economía ecuatoriana experimente graves dificultades financieras”, según un documento del Ministerio de Comercio Exterior sobre el acuerdo.



El jueves 15 de diciembre, el legislador por AP, Esteban Melo, solicitó a la embajadora del bloque europeo en Ecuador, Marianne Van Steen, quien estuvo presente en la Comisión de Desarrollo Económico, la eliminación del visado para los ecuatorianos. Sin embargo, el acuerdo no contiene ningún articulado vinculado a la eliminación del visado para ingresar a la UE.



Para la embajadora del bloque en Ecuador, el acuerdo podría abrir un camino para este tema, pero dijo: “el momento no está ahí ahora, pero esperamos no vaya a tardar demasiado y podamos habilitar la inclusión de Ecuador (entre los países sin visado)”.