La oposición venezolano repudia el retraso del diálogo en México

Agencia EFE (I)

La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela repudió este domingo el retraso de los diálogos en México después de que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió la negociación tras la extradición de su presunto testaferro, Álex Saab, a EE.UU.



“Vinimos a cumplir con el pueblo venezolano. A trabajar en el proceso de negociación que iniciamos el pasado 13 de agosto en esta Ciudad de México. Lamentablemente, la delegación de Maduro no llegó, produciendo un nuevo retraso”, manifestó el abogado Gerardo Blyde al leer un comunicado de la plataforma.



La cuarta ronda del diálogo estaba pautada para comenzar este domingo, pero el líder de la delegación oficialista y de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, suspendió el sábado la negociación de forma indefinida.



El Gobierno de Maduro ha condenado la extradición del empresario colombiano Saab, recientemente incluido como miembro de la delegación oficialista, quien estuvo más de un año detenido en Cabo Verde antes de su entrega a Estados Unidos, donde está acusado de lavado de dinero.



En respuesta, la plataforma opositora reprochó que “ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano”.



“La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscar un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar”, expresó Blyde.



El diálogo entre la oposición y el oficialismo, que organiza Noruega y alberga México, ha tenido tres rondas desde que comenzó el 13 de agosto, cuando ambas delegaciones firmaron un memorando de entendimiento.



El último encuentro se produjo el 27 de septiembre y concluyó sin acuerdos destacados, pero con una condena de parte de ambas delegaciones ante la “xenofobia y violencia” ocurrida en Chile contra migrantes venezolanos durante ese fin de semana.



Con la negociación, la oposición exige elecciones “libres” en los comicios regionales del próximo 21 de noviembre, mientras que Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales contra su Gobierno.



“Queremos abordar a profundidad todos los temas de la agenda, pues solo así llegaremos a acuerdos que produzcan soluciones para el país. Desde el principio hemos advertido que este proceso es complejo y requiere de un alto compromiso de las partes”, sostuvo Blyde.



Pese al desaire del Gobierno, la delegación opositora “reiteró” su compromiso de avanzar en el proceso.

“Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios”, concluyó.