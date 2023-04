¿Cuáles son las parroquias de Quito con más consumo de luz en invierno?

Personal de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) realiza inspecciones en la capital. Foto: Cortesía EEQ

Ana Guerrero (I)

Ocho parroquias de Quito registran mayor consumo de energía: Iñaquito, Calderón, Ponceano, Conocoto, Cumbayá, Mariscal Sucre, Tumbaco y Belisario Quevedo.

La lluvia y las temperaturas bajas influyen en este aumento en los hogares de Quito. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) registra un incremento global del 14% respecto de los meses de junio a octubre, en los que no se presentan altas precipitaciones.

El promedio de consumo por hogar asciende a 130 kW/h, siendo Calderón, Iñaquito y Conocoto las parroquias que registran mayor consumo de energía.

Más uso de calefactores

Por las temperaturas bajas hay un aumento de carga de calefactores domésticos que están en el rango de 500 W A 3 000 W.

Además, hay un mayor tiempo de utilización de electrodomésticos como secadoras, así como focos encendidos por etapas más prolongadas.

El costo de la planilla del servicio eléctrico está determinado por los kWh consumidos en el mes. Esta cifra se determina al multiplicar la potencia del equipo por el tiempo de funcionamiento en horas y por número de días.

El calentador eléctrico, por ejemplo, trabaja a una temperatura máxima de 35 °C. La potencia a consumir es de 1500 W (equivale al funcionamiento de 150 focos de 10W).

Durante seis horas, el costo de uso por día del calentador eléctrico sería 9 kWh, que equivale a 72 centavos por día.

Si se utiliza durante todo el mes y en esas condiciones, solo por el calefactor eléctrico se pagaría USD 21,6. A eso faltaría sumar el consumo de energía del resto de aparatos y focos.

Planillas más costosas

Gabriela Naranjo, moradora de Conocoto y madre de dos pequeños, evidenció un incremento de USD 4 en su factura. Pasó de pagar USD 23 a 27.

Ella atribuye a que los días con poca radiación se ha visto orillada a encender focos durante el día, pese a que su casa cuenta con ventanales amplios.

Además, en la familia, integrada por cuatro miembros, usan con más frecuencia bolsas para agua caliente para contrarrestar el frío. La casa tiene una cocina que funciona con energía eléctrica.

Marcelo Narváez también evidenció el incremento en USD 5. Él vive en el sector del puente dos de la autopista General Rumiñahui y comparte la vivienda con su esposa y su hijo. Por el frío recurrieron al uso de calefactores, sobre todo, en las noches.

El consumo no es mayor al del confinamiento

Hay otras personas que no han notado el incremento exclusivamente por el invierno. Jess Rosero, por ejemplo, menciona que, todos los meses, el consumo de energía eléctrica tiene un aumento, a pesar de que tiene los mismos implementos.

Sin embargo, el consumo en el periodo de invierno de este 2023, respecto de la misma época de los cuatro años anteriores, ha disminuido levemente. Claro que hay que recordar que fueron épocas de pandemia y la gente permaneció más tiempo en las viviendas.

¿Cómo bajar el consumo del calefactor?

Se debe disminuir la temperatura y el tiempo de funcionamiento. La EEQ recomienda ajustar la temperatura a 24 °C y garantizar que la habitación esté herméticamente aislada para evitar la fuga de calor verificando que se encuentren cerradas puertas y ventanas.

Esto permitirá al calentador eléctrico el funcionamiento automático y cuando llega a la temperatura deseada se apaga y vuelve a encenderse cuando se enfría la habitación.

10 consejos para evitar aumento de la plantilla

• Apague las luces al salir de una habitación y no deje encendido el televisor, radio, etc., si nadie los usa. Desconecte los cargadores de celulares, computadores portátiles, electrodomésticos cuando no se utiliza.

• Reemplazar focos incandescentes por focos ahorradores.

• Revisar que funcionen los electrodomésticos, ya que aparatos defectuosos producen fugas y sobrecargas eléctricas.

• No permitir el hurto o robo de la energía eléctrica.

• Evite utilizar los electrodomésticos, equipos y aparatos que consumen gran cantidad de energía eléctrica como la secadora, lavadora, microondas, plancha, ducha, en horas pico, es decir, entre las 06:00 y 08:00 o entre las 18:00 y 22:00.

• No conectar varios artefactos a la vez, porque el funcionamiento simultáneo consume más energía eléctrica.

• No colocar ropa en la parte posterior de las refrigeradoras.

• Utilizar los sistemas de calefacción hasta que el ambiente esté a una temperatura aceptable, posteriormente desconectar el mismo.

• Utilizar la lavadora y secadora de ropa, siempre con una carga completa.

• De comprobar que hay una fuga de corriente en el hogar, debe contratar un electricista particular calificado para que haga una revisión de toda la instalación.