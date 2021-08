El Espanyol sella un empate contra el Villarreal y Pervis Estupiñán tuvo minutos

Agencia EFE

El Espanyol consiguió este sábado un meritorio empate sin goles contra el Villarreal en el RCDE Stadium en el choque que supuso el regreso del equipo blanquiazul a su estadio como equipo de Primera división.



El cuadro anfitrión se mostró combativo desde el inicio y plantó cara al campeón de la Liga Europa. De hecho, marcó dos goles, con la firma de Raúl de Tomás y Wu Lei, que fueron anulados. El tanto invalidado del chino llegó tras un disparo de Embarba al larguero. Un final convulso.



El anfitrión arrancó con las revoluciones elevadísimas en Cornellá-El Prat. El cuadro blanquiazul se mostró muy ofensivo y dispuso de una ocasión peligrosa de Embarba. Fue el primer aviso de un equipo que quería gustar a su afición en su regreso al estadio en la máxima categoría.



El Villarreal tenía problemas para desarrollar su juego ante el empuje local. En el minuto 18, Raúl de Tomás disfrutó de una gran oportunidad para adelantar a los suyos, pero, pese a su buen control en el área, Rulli estuvo atento al disparo del atacante periquito.



El acercamiento más peligroso de los de Unai Emery llegó a la media hora del encuentro. Moi Gómez encaró al portero Diego López y acabó en el suelo. El futbolista visitante pidió penalti, pero finalmente el colegiado le mostró tarjeta amarilla, una decisión ratificada por el VAR.



A los cinco minutos se produjo una acción similar, pero esta vez protagonizada por Alberto Moreno. El meta gallego desmontó el uno contra uno de nuevo y el jugador amarillo vio otra cartulina. El Villarreal calentaba motores en el tramo final de la primera mitad con un cada vez más omnipresente Gerard Moreno.



En la reanudación, ambos conjuntos siguieron con un ritmo alto, aunque no tardaron mucho en efectuar cambios. RDT mandó el primer aviso del Espanyol en el minuto 55 al ver, en fuera de juego, puerta. El Villarreal respondió con un remate de cabeza de Capoue que atrapó, en dos tiempos, Diego López.



A medida que avanzaba el choque, tanto el anfitrión como el cuadro amarillo aceleraron el intercambio de golpes. Raúl de Tomás tuvo una de las ocasiones más claras en ese tramo tras un error en la cesión de Rulli, aunque el punta no aprovechó el regalo del portero visitante.



Emery refrescó el once en los últimos minutos con Danjuma, uno de los fichajes del Villarreal más sonados del verano. En los compases finales, sin embargo, fue el Espanyol el que disfrutó de más disparos claros: RDT volvió a examinar a Rulli con un latigazo en el 90. También ingresó Pervis Estupiñán, quien le dio más salida por las bandas.



Más cerca estuvo Embarba, que mandó el balón al larguero, y Wu Lei, que aprovechó el rechace y marcó, pero el gol fue anulado. El final convulso no cambió el empate sin goles, pero evidenció la voluntad de los blanquiazules de regresar fuertes a la máxima categoría.