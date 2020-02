Mark Zuckerberg informó que Facebook tomará un nuevo enfoque que 'molestará a mucha gente'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Facebook, dio a conocer que la red social tendrá un nuevo enfoque: la defensa de la libre expresión y el cifrado de contenido entre usuarios. Lo hizo el 1 de febrero de 2020 durante la cumbre Silicon Slopes Tech, que se desarrolló en Utah, en Estados Unidos.

Sin adelantar detalles de cómo será implementada la decisión de la mesa directiva de Facebook, el programador dijo que es consciente de que el cambio en la plataforma “molestará a mucha gente”. Asimismo, señaló que “el enfoque antiguo también estaba molestando a mucha gente, así que decidimos intentar algo diferente”.



Durante su ponencia en el encuentro tecnológico, Zuckerberg sustentó la decisión de la compañía como una alternativa para hacerle frente a lo que definió como una “censura excesiva” a diversos tipos de contenido. “Cada vez más nos llaman para censurar diferentes temas y publicaciones que me hacen sentir realmente incómodo”, indicó el ejecutivo.



Pero el posible descontento de la comunidad de la red social sí tiene argumento, aceptó Zuckerberg, pues en Facebook no solo se han desplegado contenidos relacionados con terrorismo, sino también con explotación infantil e incitación a la violencia. En ese sentido, el director dijo: “vamos a eliminar el contenido que sea realmente dañino, pero la línea debe mantenerse en algún momento”.

Otra de los ajustes que perseguirá la red social es fortalecer el cifrado, encriptación y privacidad de contenido, una decisión que generó controversia durante el 2019. Facebook dijo que planeaba agregar cifrado de extremo a extremo a sus diversas plataformas de mensajería, incluidas WhatsApp y Messenger, como parte de un esfuerzo más amplio para posicionarse como más centrado en la privacidad. Pero la Justicia estadounidense fijó su postura en contra a la medida.



El 9 de enero del 2020, CNN reportó que Facebook se resistió a las llamadas de William Barr, fiscal general de Estados Unidos, para retrasar el despliegue de la tecnología de encriptación de la compañía en sus plataformas. Aquello aumentó la tensión entre la industria tecnológica y la polícia por un problema de seguridad fundamental que vulnera los datos de millones de consumidores.

Facebook, por su parte, respondió que el cifrado protege a las empresas y las comunicaciones de las personas de piratas de información. Según la directiva de la plataforma, ceder a las demandas de las fuerzas de orden público de acceso especial a esos datos pondría en peligro a la seguridad pública. Para Barr, en cambio, significó un “regalo para criminales, ‘hackers’ y regímenes represivos”.



Los asistentes de la cumbre Silicon Slopes Tech también consultaron a Zuckerberg sobre la publicidad política y cómo Facebook abrió una vía para que personajes políticos mientan en sus anuncios. Al contrario de plataformas como Twitter, cuya directiva aplicó una prohibición total a este tipo de publicidad, Facebook aún no ha consolidado una posición frente a la difusión de ese contenido.



En 2019, la empresa estadounidense no solo enfrentó el cuestionamiento de sus usuarios, sino también de algunos de sus propios empleados, pues no se verificó los anuncios políticos. La ‘falla’, según los demócratas, podría ayudar a reelegir al presidente Donald Trump.



En una publicación en su blog, Rob Leather, quien supervisaba la biblioteca de anuncios políticos de Facebook, admitió que la compañía no aplicó ninguna revisión importante a su filtro sobre anuncios políticos. En cambio, pidió a los líderes políticos que establecieran nuevas reglas que regirían la publicidad política digital. "En última instancia, no creemos que las decisiones sobre los anuncios políticos deberían ser tomadas por empresas privadas, por eso estamos abogando por una regulación que se aplique en toda la industria", escribió el 9 de enero.

Zuckerberg culminó su ponencia dejando claro que no buscan que Facebook sea de agrado, sino “que se trata de ser entendida. Si no estás ahí afuera defendiendo las cosas que a la gente le importan, entonces no es posible que las personas sientan tanto lo que estás haciendo”, comentó.