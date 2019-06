Famoso YouTuber especializado en videojuegos fue hallado sin vida

LEA TAMBIÉN

Había estado inactivo en redes sociales por varias semanas, lo que preocupó a sus seguidores, quienes conocían sus problemas de salud mental. Este martes 25 de junio del 2019, la policía de Nueva York informó que halló sin vida al YouTuber Etika, que se especializaba en videojuegos.

La Policía de Nueva York no dio más detalles del hallazgo del cuerpo de Desmond 'Etika' Amofah, a quien buscaba desde el 20 de junio. Según informa el portal español Gizmodo, el cuerpo fue hallado en los alrededores del Río Este de Manhattan, un día antes, los oficiales encontraron las pertenencias del joven en un puente de la ciudad.



Etika era conocido por jugar y comentar videojuegos en su canal y en la plataforma Twitch y, según informa la BBC, antes de desaparecer "había publicado un video de ocho minutos en el que hablaba de suicidio". En el clip titulado "I'm Sorry" (Lo siento) el YouTuber caminaba por las calles de Nueva York y ofrecía disculpas "por aislarse y apartarse de la gente. También afirmaba que creía padecer una enfermedad mental" y habló de la "precaución" de no usar demasiado las redes sociales, dice el medio.



El clip original fue borrado, pero versiones del mismo han sido difundidas por medio de otros canales de YouTube.

Video: YouTube, cuenta: Kor's Reuploads

"Antes no era suicida, realmente no lo era. No tenía intención de suicidarme, pero siempre llevo las cosas demasiado lejos, creo que estoy mentalmente enfermo", dice el joven que habla también de pagar por las cosas que se hacen y se disculpa "con aquellos de ustedes a los que traicioné".



Cerca del final del video, el YouTuber dice que espera que su historia ayude a hacer de la plataforma de videos de Google "un lugar mejor en el futuro, en el que la gente sepa de las fronteras y límites de lo lejos que deben llegar. En un intento de ser experimental, arruiné toda mi vida".

Etika tenía más de 320 000 seguidores en Twitter y 280 000 en Instagram. En la red social fotográfica su última publicación data del 29 de mayo, muestra al joven sonriente con un Nintendo Switch en el bolsillo. Según medios internacionales, esta consola fue hallada junto con sus pertenencias en el puente.