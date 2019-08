La reconocida YouTuber colombiana Pautips anuncia su retiro

LEA TAMBIÉN

Más de 2,3 millones de reproducciones en 19 horas logró el video en el que la YouTuber colombiana de 24 años Paula Galindo, conocida en el medio como Pautips anunció su retiro. En el clip, difundido el 25 de agosto del 2019 de casi 13 minutos de duración, la joven reconoce que no es feliz haciendo lo que hace y que necesita sanar su corazón.

Entre lágrimas, Pautips empieza diciendo que ha evitado hacer un video como el que difundió muchas veces. "He evitado ser sincera con ustedes, he evitado confrontarme a mi misma, tengo un nudo en la garganta horrible", reconoce. "Este video es muy difícil para mi... Me voy y me voy en muchos sentidos", asegura.



Pautips, quien reside en Los Ángeles, cuenta que está pasando por un periodo "muy fuerte" de "decisiones que tenía que tomar". Añade que además de irse de YouTube se irá de la ciudad californiana por un tiempo.

La YouTuber, una de las influencers colombianas mejor pagadas, dice necesitar "tiempo para mi, para recuperarme, para descansar, para curarme, porque no puedo seguir así. Poco a poco les he ido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos muy depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí".



"Tengo todo menos a mi misma", reconoce Galindo cuyo canal está activo desde julio del 2011 y cuenta con más de nueve millones de suscriptores en la plataforma de videos propiedad de Google. Según la descrpición de su canal, la joven es la primera YouTuber colombiana. En otro canal denominado PauVlogs y activo desde agosto del 2019, sumaba 2,2 millones de suscriptores.

En los comentarios del video en el que Galindo anuncia su retiro de la plataforma, sus seguidores le expresan su apoyo. "Ánimo reina, recupérate", le escribe una usuaria. "Paula, estamos contigo. A distancia. Sin verte. Sin oírte. Te admiramos y te esperamos. Haz lo que debas hacer ¡Fuerza!", escribe otra.