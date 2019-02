Yalitza Aparicio da detalles sobre el rodaje de la escena íntima de 'Roma'

LEA TAMBIÉN

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, protagonista del filme 'Roma' se animó a revelar un detalle sobre la escena más íntima de la película de Alfonso Cuarón que está nominada en 10 categorías de los premios Oscar. Lo hizo en una entrevista con el programa 'Montse & Joe'.

En un video difundido en Twitter por la cuenta del show, la entrevistadora Yolanda Andrade le pregunta a Aparicio sobre el rodaje de la escena en la que el personaje de Fermín (Jorge Antonio Guerrero) aparece totalmente desnudo frente a Cleo, el personaje de Aparicio, mientras ella lo observa.



La actriz contó que la escena se rodó en momentos distintos y que ella no estuvo presente mientras Guerrero estaba sin ropa. Además, entre risas, aseguró que les había advertido a sus padres sobre la escena y les adelantó los detalles de cómo fue rodada para evitar que se escandalicen.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su rol en 'Roma' contó que la escena íntima del filme se rodó en dos partes. Foto: captura.



"Les juro que lo que pasó ahí yo no vi. Yo no estuve, lo vi hasta en la película" explicó Aparicio quien añadió que habló con Cuarón sobre el tema. "Hay muchas personas que no están involucradas en esto, no sabes los procesos que existen, y sí llegas a pensar así de que 'Ah, lo vio, y estaba ahí', pero yo lo vi en la pantalla y eso sí se los expliqué a ellos", dijo Aparicio.



Este es solo un fragmento de la entrevista que el programa le realizó a Aparicio. La versión completa fue difundida el lunes 18 de febrero del 2019 por UniCable.

