¿Cuánto falta para que los X-Men se unan a los Vengadores?

Con la reciente compra de Fox por parte de Disney, ha quedado claro que en algún momento los X-Men se unirán a los Vengadores y el resto de personajes del Universo Marvel. Es algo que los fans llevan esperando mucho tiempo, pero según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aún falta mucho más para que esto suceda.

Parce que por el momento no hay espacio para los mutantes en el Universo Marvel. La Fase 4 post Thanos es un misterio, y por el momento sólo se conoce que incluirá las películas de 'Black Widow', 'Shang-Chi' y 'The Eternals', además de 'Spider-Man: Far From Home'. Si a esto se le suman las secuelas de 'Black Panther', 'Guardians of the Galaxy' y 'Doctor Strange', la pizarra de estrenos de Marvel está cada vez más llena.



"Llevará su tiempo", explicó Feige sobre la inclusión de X-Men y Los 4 Fantásticos al Universo de Marvel. "Todo está empezando, y el plan quinquenal en el que hemos estado trabajando ya estaba organizado antes de que sucediese nada de esto. Así que realmente no tenemos información específica de dónde y cuándo aparecerán los X-Men en éste momento".

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios,dijo que la inclusión de los X-Men y los 4 Fantásticos en el Universo de Marvel tomará tiempo. Foto: EFE.



"Tenemos el factor comodidad, y lo bueno es que ya están en casa. Todos ellos regresarán, pero pasará un tiempo muy largo", añadió. Esto quiere decir que muy posiblemente 'Dark Phoenix' será la última película de los mutantes hasta dentro de unos cuantos años.



Dejar un tiempo entre 'Dark Phoenix' y el reboot de X-Men es un movimiento inteligente por parte de Marvel, ya que así evitarán que los espectadores confundan las dos versiones de los personajes y les permitirá comenzar su historia desde un punto completamente nuevo.



Por otro lado, es posible que Feige quiera explorar los orígenes de los personajes antes de que hagan su aparición, y 'The Eternals' sería la película perfecta para hacerlo.



De momento, y cada vez falta menos, los Vengadores tienen una deuda pendiente con Thanos, que se resolverá el 26 de abril cuando 'Avengers: Endgame' llegue a los cines. 'X-Men: Dark Phoenix', por su parte, llegará a las salas el próximo 7 de junio de 2019.

