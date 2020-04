Warner Bros. aplaza 'The Batman' y la cinta de 'The Sopranos' por el covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Warner Bros. anunció este lunes 20 de abril del 2020 una nueva tanda de aplazamientos en sus estrenos debido a la crisis global del coronavirus, que provocará que 'The Batman', con Robert Pattinson como protagonista, y la cinta sobre 'The Sopranos' lleguen a la gran pantalla más tarde de lo previsto.

De esta manera, la nueva película sobre Batman, que cuenta como director con Matt Reeves, se retrasará unos meses: en lugar del 25 de junio de 2021, se estrenará el 1 de octubre.



'The Many Saints of Newark', que es una precuela de la exitosa serie de HBO 'The Sopranos', pasará de presentarse el 25 de septiembre de 2020 a hacerlo el 12 de marzo de 2021.



Asimismo, la secuela de 'Shazam!' (2019), que fue una de las sorpresas cinematográficas del año pasado, también tardará en verse más de lo planeado: su estreno será el 4 de noviembre de 2022 en vez del 1 de abril del mismo año.



Otro lanzamiento relacionado con las historias de DC Comics que se ha visto afectado por estos cambios es 'The Flash', aunque en este caso solo es un adelanto de unas semanas ya que desembarcará en las salas el 3 de junio de 2022 en lugar del 1 de julio del mismo año.



A esta lista se unen también dos cintas biográficas de Warner Bros.: La película sobre Elvis Presley que está preparando Baz Luhrmann se retrasará un mes del 1 de octubre de 2021 al 5 de noviembre.



Y 'King Richard', con Will Smith interpretando al padre de las tenistas y hermanas Serena y Venus Williams, cambiará el 25 de noviembre de 2020 por el 19 de noviembre del año siguiente.



Como en un efecto dominó, los grandes estrenos de Hollywood de este año y de los próximos han ido retrasándose debido tanto al cierre de las salas como a la paralización de los rodajes debido a la crisis global del covid-19, que ya deja 157 970 muertos y más de 2,34 millones de contagiados en todo el planeta.



En el caso de Warner Bros., el estudio aplazó 'Wonder Woman 1984' del 5 de junio al próximo 14 de agosto, aunque es muy posible que ese retraso no sea suficiente y que para entonces los cines no estén funcionando a pleno rendimiento.

Video: YouTube, cuenta: Espinof

El 17 de julio es todavía la fecha de estreno de 'Tenet', la esperadísima nueva cinta de Christopher Nolan, pero Hollywood da por hecho que en ese mes no se podrá estrenar una superproducción de semejante peso.

Warner Bros. sí parece tener más esperanzas en el final del año y mantiene para el 18 de diciembre el estreno de la primera entrega de la nueva 'Dune', que tiene a Denis Villeneuve a los mandos y a Timothée Chalamet como estrella.