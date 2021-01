El cantante Vicente Fernández ofreció disculpas por el video donde se lo ve tocando el pecho a una joven

El cantante mexicano Vicente Fernández ofreció disculpas por el video que circula en redes sociales donde se lo observa tocando el pecho de una joven.

En una entrevista, el intérprete de 'Mujeres Divinas' dijo que el video lo lastimó pues él no se había percatado del suceso y se trató de un accidente. El cantante incluso se mostró visiblemente afectado al punto de derramar unas cuantas lágrimas.



Según Fernández, fue en un movimiento que hizo al posar para la foto y no considera que se haya tratado de un acoso.

El músico mexicano hizo las declaraciones durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda y que medios locales hicieron eco este martes 26 de enero del 2021.



"Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice o así", dijo el reconocido cantante.



"Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. (…) Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto", acotó Fernández.



En otra parte de la entrevista el cantante agregó que él respeta mucho a su público. El video, según Vicente Fernández, se publicó tres años después de su grabación.



Además, el cantante ofreció disculpas a la joven y también a los medios de comunicación por el video del cual afirmó no recordar mucho.



Las imágenes de Vicente Fernández tocando el pecho a una joven que le había pedido una fotografía se viralizaron en redes sociales el pasado 20 de enero del 2021.



En un video, que fue publicado en TikTok, aparece el cantante mexicano posando para una foto junto a una señora, la joven y una niña. Al momento de tomar la instantánea, Fernández sonríe mientras coloca su mano por la espalda de la chica y le toca el pecho.



Usuarios de redes sociales criticaron el comportamiento del artista. “Ese señor siempre ha sido así”, “Es acoso punto”; “Noooo. Yo lo admiraba pero ya NO. Perdió todo mi respeto”, “Se me cayó un ídolo”, fueron algunos de los comentarios.



Tras la polémica, la joven reaccionó a la publicación viral de TikTok. De acuerdo con Milenio, en un video, la mujer dijo que la foto fue tomada en el 2017 y "la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó (que la tocara), más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá”, comentó.



“Yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom”, explicó la joven.



La mujer agregó en el video que se siente enojada y violentada por Vicente Fernández por haberla tocado. “Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hago sentir como sino fuera para tanto”.



Finalmente, la joven dijo que el artista no debió haberla tocado y que lamenta que muchas mujeres sean acosadas.