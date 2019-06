¿Qué debe conocer antes de adquirir un paquete turístico en una agencia de viajes?

LEA TAMBIÉN

Luego de que el Ministerio de Turismo (MinTur) comunicó el pasado viernes 14 de junio de 2019 que 39 turistas ecuatorianos estaban varados en Turquía, afectados por la agencia de viajes Holiday Explorer, la Cancillería confirmó que el grupo de compatriotas tuvo dificultades con su paquete turístico.

En un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, publicado en su página web, se informa que el Consulado ecuatoriano en ese país realizó los respectivos contactos y confirmó que 14 turistas ecuatorianos que tuvieron dificultades con su paquete turístico.



De este grupo, dos ya se encuentran en Madrid, dos más continúan con un tour por Egipto, mientras que los otros cuatro están regresando a Guayaquil al haber finalizado su viaje. Los seis restantes del grupo, continúan su periplo en Capadocia y manifestaron encontrarse bien sin requerir de asistencia consular.



La Cancillería finaliza su comunicado haciendo un llamado a los ecuatorianos que viajen fuera del país para asegurarse que las empresas turísticas sean legales y estén reconocidas por el MinTur.

Sin embargo tras conocerse el hecho, aparecieron 112 nuevos afectados, quienes dicen haber contratado los paquetes turísticos, depositado el dinero en efectivo o con tarjeta de crédito a los dueños de la empresa y que tenían previsto viajar en los próximos días a destinos en Europa y Medio Oriente.



Uno de ellos -contactado por EL COMERCIO- fue Patricio, quien hace menciona que hace un mes compró un tour para su mamá y hermanas hacia Europa, e hizo una transferencia de USD 10 000.



Según el artículo publicado este lunes, él se dio cuenta de que fue engañado cuando lo llamaron del seguro médico internacional para advertirle que aún no había cancelado el valor requerido para viajar. Él depositó ese dinero al dueño de la agencia para cubrir ese requisito, luego llamó a la empresa y nadie respondió. La abogada de los nuevos afectados, Johana Pullas, dijo que supuestamente el dueño de esa compañía de turismo habría salido del país. La jurista indicó que el monto de afectación sería de alrededor de USD 300 000.



Desde que el MinTur publicó la noticia el pasado viernes 14 de junio de 2019, la página web de Holiday Explorer y su cuenta en Facebook están fuera de servicio. En Twitter, en cambio, dejaron de interactuar desde el 22 de noviembre de 2018, mientras que en Instagram, dejaron de publicar desde el 1 de mayo de este año.

Pero, ¿cómo actuar antes de comprar un paquete turístico para no ser estafado?



El MinTur recomienda seguir los siguientes pasos, antes de adquirir cualquier paquete turístico internacional:



-Que la agencia de viajes cuente con el Certificado de Registro de Turismo. El RUC no da legalidad para ofertar paquetes turísticos.



-Que exhiba en un lugar visible de la agencia la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF), o LUAE, para agencias de viaje del cantón Quito.





-Previo a la suscripción del documento, debe leer todo el contrato de manera exhaustiva y verificar los servicios que incluyen y los que no.





-Ser precavido para no caer en publicidad engañosa.





-En paquetes turísticos que ofertan deportes de aventura, solicitar los respectivos seguros médicos de asistencia.





-En caso de ofertas turísticas vía telefónica, no proporcionar información personal, ni de cuentas bancarias y/o tarjeta de crédito. Solicite la dirección de la oficina para recibir cualquier información.

Posterior a la compra del paquete, solicite la factura de los servicios adquiridos, copia del contrato de servicios íntegro y voucher de servicios que detalle los itinerarios.



La agencia de viajes está obligada a entregar un número de teléfono para emergencias con atención las 24 horas que dé soporte durante la operación del tour.



Antes de realizar el viaje, comunique a familiares o amigos cercanos sobre el itinerario del viaje.



En caso de reclamos o quejas, puede escribir un correo a la dirección: denuncias@turismo.gob.ec, adjuntando los distintos documentos que permitan viabilizar lo manifestado.