Mario Vargas Llosa planteó una defensa del liberalismo en su conferencia en Guayaquil

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa escribió su último libro, el conjunto de ensayos 'La llamada de la tribu', para ir en contra de la caricatura que las fuerzas de izquierda hicieron del liberalismo en América Latina –dijo-, al punto de convertirlo "en una mala palabra".

En la conferencia 'El futuro se piensa hoy', que ofreció la noche de este lunes 12 de noviembre del 2018 en la Universidad Espíritu Santo, en la vía a Samborondón, en el Guayaquil metropolitano, se propuso despojar de prejuicios al pensamiento liberal, cuya historia es cartografiada en su más reciente obra.



El Nobel de Literatura explicó que se trata de un libro en cierto sentido autobiográfico, pues refleja la evolución de su pensamiento político, de su entusiasmo inicial por el socialismo, luego su convencimiento como demócrata y más tarde como demócrata liberal.



“Liberal y liberalismo se convirtieron en palabras que parecían personificar todas las injusticias sociales, en la razón de ser de la pobreza tan extendida en América Latina y de los privilegios de unas pequeñas minorías (…) y se asocia al liberalismo con todo aquello que el liberalismo no es y ha querido precisamente combatir”, explicó el autor.



También dijo que los liberales tienen denominadores comunes sobre ciertas cosas, todos están de acuerdo en el protagonismo que debe tener la libertad en todos los ámbitos de la sociedad -sostuvo-, pero discrepan y discuten sobre muchas otras cosas. Citó al filósofo austríaco Karl Popper, al advertir también que un liberalismo extremo puede despistarse y convertirse en anarquía.



“Creemos en la libertad y estamos seguros que nadie tiene siempre la razón, todos estamos expuestos al error y por eso es central que en una sociedad la libertad presida todas las actividades de sus instituciones y de sus ciudadanos”, dijo. “El liberalismo acepta la diversidad humana y pide que ella se conserve”.



También habló del convencimiento liberal respecto a las limitaciones que deben aplicarse al Estado y de los contrapoderes que impidan los excesos y las extralimitaciones. “El poder, si no tiene frenos, si no encuentra unos límites que no puede trasgredir, tiende a convertirse en autoritarismo y en totalitarimo”, dijo.



Vargas Llosa salió en defensa de instituciones de la libertad como la libertad de expresión y la libertad de crítica. “Sabemos que es fundamental para que el Estado no cometa más errores de los que suele cometer, que haya una crítica permanente, una vigilancia que llame la atención sobre los desvíos y los excesos que son inevitables desde el poder”.



El Nobel peruano fue distinguido por la medalla doctoral en el grado de honoris causa por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). La medalla le fue impuesta por Carlos Ortega, canciller de la Universidad, y Joaquín Hernández, rector.



Vargas Llosa fue presentado por Guillermo Lasso, excandidato presidencial y presidente de la Fundación Ecuador Libre y por Dora de Ampuero, fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, las dos instituciones que organizaron la primera visita del escritor a Guayaquil en 50 años.