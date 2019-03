Tom Hanks participará en el filme biográfico del 'Rey del Rock' Elvis Presley

LEA TAMBIÉN

Tom Hanks será una de las estrellas de una película biográfica sobre Elvis Presley que está preparando Baz Luhrmann, director conocido principalmente por 'Moulin Rouge' (2001), informó este jueves 26 de marzo del 2019, el medio especializado Variety.

Hanks interpretará al coronel Tom Parker, representante de Elvis y una persona crucial en la carrera del rey del rock and roll.



Luhrmann todavía no ha escogido a un actor para interpretar al músico, aunque Variety señaló que está buscando a un intérprete que no sea conocido por el gran público.



Esta cinta del estudio Warner Bros. cuenta con un guion de Kelly Marcel, que escribió largometrajes como 'Fifty Shades of Grey' (2015) o 'Venom' (2018).



Ganador de dos Oscar al mejor al mejor actor por los filmes 'Philadelphia' (1993) y 'Forrest Gump' (1994), Hanks estrenará este año 'A Beautiful Day in the Neighborhood', un 'biopic' sobre el presentador de televisión Fred Rogers; y prestará su voz de nuevo al vaquero de juguete Woody en la cinta animada 'Toy Story 4'.



Por su parte, el realizador australiano Baz Luhrmann alcanzó la fama gracias al musical sobre un cabaret de París 'Moulin Rouge', para el que contó con Nicole Kidman y Ewan McGregor como estrellas.



Luhrmann fue nominado al Oscar a mejor película por esa cinta.

Su filmografía incluye otros títulos como 'Romeo + Juliet' (1996), 'Australia' (2008) o 'The Great Gatsby' (2013).



Fallecido en 1977 a los 42 años, Elvis fue una de las figuras clave de la cultura popular en el siglo XX y del despegue del rock and roll en los años 50.



Su carrera incluye éxitos como Forky, el nuevo juguete protagonista en el tráiler de 'Toy Story 4', Hound Dog, Jailhouse Rock o Cant Help Falling in Love.



Además, el mito de Elvis sigue siendo muy lucrativo ya que en 2018 fue con 40 millones de dólares el artista fallecido que generó más ingresos para sus herederos, según la lista anual que publica la revista Forbes y que el año pasado encabezó Michael Jackson con 400 millones.