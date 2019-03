Tim Burton, un 'bicho raro' identificado con el personaje de 'Dumbo'

LEA TAMBIÉN

Tim Burton nunca fue un aficionado a los circos, le molestaba la idea de tener animales en jaulas y, sobre todo, los payasos. Pero dejarlo todo y “unirse a un grupo de inadaptados”, esa idea siempre le encantó.

Y mejor aún si en el espectáculo hay un elefante que puede volar: el aclamado cineasta de 60 años llega con el remake en imagen real del clásico de Disney 'Dumbo'.



“Lo que me encanta de Dumbo es la idea de la imagen de un elefante volador e inadaptado. Ese tipo de cosas me atraen mucho”, dijo Burton en una entrevista con la AFP .



El veterano director de 'El joven manos de tijera' y 'Alicia' en el país de las maravillas “ ha dicho que en la escuela lo etiquetaron de 'bicho raro', lo que cree que en parte le dio algo de libertad para ser lo que quería, no tener que pretender, pero al mismo tiempo es un sentimiento presente en sus películas más exitosas.



"El inadaptado usa esa cosa por la que lo juzgan para algo positivo", y en el caso de 'Dumbo' son sus orejas gigantes. En esta versión, los animales no hablan -Dumbo no tenía diálogos en la original de 1941- y los personajes humanos tienen un papel más relevante, a diferencia de la película animada en la que estaban en segundo plano y eran percibidos casi como villanos.



A diferencia de, por ejemplo, el remake de 'La bella y la bestia', casi calcada del clásico animado, 'Dumbo' dista bastante de la original. "Me sentí liberado porque no tenía que seguir mucho" la trama original, indicó el director. "Porque al final del día no es realmente una historia sino una fábula muy simple".



La película igual conserva naturalmente varios aspectos de la original, como la desgarradora escena de la canción Hijo mío, cuando Dumbo visita a su madre enjaulada.