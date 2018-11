La banda The Rasmus saldó su deuda con el público ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

Unas 1 500 personas coreaban In The Shadows, el tema bandera de The Rasmus, mientras esperaban que la banda finlandesa se suba por primera vez a un escenario ecuatoriano. El concierto se realizó la noche de ayer, 17 de noviembre del 2018, en el Centro de Convenciones del Teleférico.

Poco antes, la banda ecuatoriana Anima Inside se había despedido del público, tras interpretar, entre las 20:00 y las 20:30, temas como Believe y lo nuevo del último disco, 'Alien'. La agrupación, activa desde el 2006, es conocida por su rock progresivo, con elementos andinos y afros.



Después de 35 minutos de intermedio, el vocalista Lauri Ylönen, el guitarrista Pauli Rantasalmo, el bajista Eero Heinonen y el baterista Janne Heiskanen subieron a la tarima frente a sus seguidores. "First time! Are you ready?" (¡Por primera vez! ¿Están listos?), gritó Ylönen antes de cantar First Day of My Life.



The Ramus se formó en Helsinki en 1994. Durante los primeros años del 2000 tuvo mayor popularidad en el Ecuador, sin embargo, los fans tuvieron que esperar cerca de dos décadas para ver a la agrupación en vivo. Los músicos lo sabían bien, así que apostaron por iniciar el show con base en la nostalgia, con algunas de las canciones favoritas del público ecuatoriano: Guilty & No Fear.

Lauri Ylönen recibió una bandera del Ecuador, de manos del público durante el concierto este 17 de noviembre del 2018. En la presentación siguieron con canciones como Funeral Song, In My Life y la esperadísima In The Shadows. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

'Dark Matters' es el disco que están promocionando en esta gira global homónima, por lo que el concierto continuó con Paradise, uno de los sencillos de la última producción. Aunque prometieron volver, el primer show de los finlandeses en Ecuador fue un recorrido por los diferentes momentos y discos de la banda, para saldar la deuda que tenían con su público de la Mitad del Mundo.



"We are having a good time in Quito", dijo Ylönen en la primera parte del show y contó a manera de broma que se estaban sintiendo como en Finlandia, debido a la fuerte granizada que sufrió la capital horas antes del evento. El vocalista también le dijo a su público que estaban paseando por un parque de la ciudad cuando les sorprendió el aguacero.



Si bien el rock alternativo y el rock gótico son los principales géneros del grupo, un momento más calmado e íntimo llegó con las canciones Not Like The Other Girls y Still Standing. Bajo una luz azul, los integrantes se sentaron hombro a hombro y frente al público, para interpretar su lado más acústico solo con guitarras y percusión básica.



Antes de volver a sus posiciones anteriores, el 'front man' recibió una bandera del Ecuador, de manos del público. Siguieron con canciones como Funeral Song, In My Life y la esperadísima In The Shadows. Después de más de una hora de concierto, el cuarteto se despidió de sus seguidores ecuatorianos y se bajó del escenario.



El público respondió coreando "otra, otra, otra", entonces regresó Heinonen con una guitarra acústica. "We want to try to make something in your language" (Queremos tratar de hacer algo en su idioma), dijo y anunció El condor pasa. El bajista, que en ese momento tocaba la guitarra, tarareó la famosa canción andina y el público acompañaba con las palmas.



El resto de los integrantes de la banda se unió a Heinonen y finalizaron su presentación con Wonderman y Sail Away. "Muchas gracias, thank you so much, see you soon darlings" (Les veremos pronto, queridos), fueron las palabras con las que el vocalista se despidió antes de abrazar a sus compañeros y hacer una venia frente a los asistentes. The Rasmus salió del Centro de Convenciones del Teleférico mientras sus seguidores coreaban "oleé, oleé, oleé, Rasmus, Rasmus...".