El primer auto volador sorprendió al público en Dubái

El primer auto volador realizó una demostración pública en Dubái. El acto se llevó a cabo en el marco de la exposición de Tecnologías de la Información en el Golfo (Gitex) el 10 de octubre de 2022.

Se trata del ‘XPeng X2’ y que busca ser lanzado en mercados internacionales.

Immersive flight experience. Take a ride with X2 flying car in Dubai. #XPNEGAEROHT #GITEXGLOBAL #FlyingCar #Tech #Dubai pic.twitter.com/UQC1Vlq5Du