Un taxista cuida a su esposa que tiene Alzheimer llevándola al trabajo

La historia de un taxista que lleva en sus viajes a su esposa que tiene Alzheimer conmovió las redes sociales desde el martes, 8 de diciembre del 2020.

En una fotografía que se viralizó en plataformas como Twitter y Facebook se observa a la mujer sentada detrás de su esposo.



Los detalles de la historia los dio a conocer la joven que tomó la instantánea. Ella abordó el taxi y conversó con el hombre.



Según el testimonio de la joven, citado por Televisa el martes 8, ella estaba en una parada de Monterrey, México, cuando el hombre se le acercó. Al ver que eran adultos mayores quienes estaban en el vehículo, decidió abordar el asiento del copiloto.



En la conversación, el taxista le dijo que la mujer que se encontraba en el asiento trasero era su esposa y que padecía Alzheimer. Le contó, además, que viajaba con él porque sus hijos se negaban a cuidarla. En una publicación, la joven pidió a los cibernautas que cuando se encontraran con este taxi ayudaran a la pareja.



“En la mañana estaba en la parada de pabellón esperando un taxi y este señor me pitó y me preguntó que si quería taxi, le dije que sí pero no me acerqué porque vi que iba una persona con él y en seguida el señor me gritó que era su esposa, como note que eran dos viejitos no dude en subirme y en el transcurso del viaje el señor me venía contando que su esposa tenía Alzheimer y que él tenía que llevarla todos los días porque sus hijos no la querían cuidar"…., contó en Facebook la joven.



Y agregó: "Me puse a pensar cuánto debe querer el señor a su esposa para llevarla con él a su trabajo día con día, espero que si algún día los llegan a ver, así como hice yo no duden en subirse con este par de viejitos".



De acuerdo con la información de Televisa, desde que la historia se viralizó, algunos usuarios se dieron a la tarea de buscarlo para que pueda tener más trabajo y pueda seguir protegiendo a su esposa, su familia.



El Alzheimer es una enfermedad degenerativa caracterizada por la pérdida de memoria, cambios en el estado ánimo, la pérdida de orientación y el deterioro cognitivo.