Exbaterista de Guns N' Roses, hospitalizado tras apuñalarse 

El exbaterista de la agrupación estadounidense de hard rock Guns N' Roses Steven Adler fue hospitalizado la noche del jueves 27 de junio del 2019. Según informa el medio especializado en noticias del mundo del espectáculo TMZ, Adler se apuñaló a si mismo en el estómago. Los hechos tuvieron lugar en el interior de su vivienda.

Steven Adler, que grabó con Guns N' Roses los álbumes 'Apetite for Destruction', uno de los más vendidos de la historia, y 'G N' R Lies' tiene 54 años.



Según informaron fuentes de la Policía al medio estadounidense, la llamada a los servicios de emergencia ingresó pasadas las 18:30. "Cuando los policías y paramédicos arribaron a la escena, descubrieron que Adler había sufrido una herida consecuencia de un apuñalamiento en su estómago".

El medio señala que la condición del baterista no es grave y que fue trasladado a un hospital local. Por el momento no existen indicios de que otra persona esté involucrada en el incidente.



Según TMZ, Adler ha sido abierto sobre su lucha contra la adicción a las drogas durante años. Fue expulsado de la banda como consecuencia de este problema de salud en 1990, pero ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll junto con Guns N' Roses en el año 2012.



En el 2011, Adler admitió que había intentado quitarse la vida en dos ocasiones. "Pasé de tener cientos de amigos a ser expulsado de la banda por mi mejor amigo. Me dejó sin nadie a quien recurrir. Estaba muy triste y solo. Mi esposa me dejó y no la culpé. Es difícil ver a alguien que amas tratando de suicidarse. Eso es lo que estaba haciendo", declaró según el

El músico se encuentra en medio de una gira por Estados Unidos. El pasado jueves 20 de junio se presentó en Houston (Texas) y la próxima parada de su gira está programada para el 12 de julio en el Golden Nugget en Las Vegas.