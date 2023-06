¿Quién fue la última sobreviviente del Titanic y cúando murió?

Millvina Dean, la última superviviente del hundimiento del Titanic, murió a los 97 años de edad. Foto: Agencia EFE

Kevin Puga S.

Millvina Dean fue la última sobreviviente del naugrafio del Titanic. Tenía nueve semanas de nacida cuando el popular barco se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912.

Dean no recordaba nada del hecho, sin embargo, se convirtió en un símbolo vivo de la tragedia.

"A veces me miran como si yo misma fuera el Titanic (...) Sinceramente, creo que algunas personas son un poco raras con este tema" declaró durante una exposición en Estados Unidos.

Sin embargo, la mujer aseguró que fue feliz de contar su historia. "He viajado a tantos sitios gracias a esto, he conocido a tanta gente ¡No podría cansarme, no soy de ese tipo de personas!", añadió.

Viaje junto a su familia

La pequeña, en aquel entonces, viajaba en tercera clase en la embarcación junto a su familia para empezar una nueva vida en Estados Unidos.

Según recoge la BBC, sus padres querían abrir una tienda de tabacos en el estado de Kansas.

Su padre Bertram falleció en el naugrafio, mientras que su madre, Georgetta, y su hermano de dos años, Bert, también sobrevivieron.

En sus últimos años de vida, la mujer no tenía recursos suficientes para pagar la residencia en la que vivía; así que comenzó a contar su vivencia al hundimiento del Titanic para recaudar fondos.

Nunca vio la película

En las subastas benéficas que se realizó en su ayuda, contribuyeron James Cameron, director de la película de 1997 y los protagonistas Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.

Millvina Dean confesó que nunca vio el filme por nostalgia a lo ocurrido.

La mujer falleció con 97 años en una residencia para ancianos en Hampshire, en Gran Bretaña, el 31 de mayo de 2009.

En el hundimiento del RMS Titanic, fallecieron 1 514 personas y sobrevivieron 706, entre pasajeros y tripulantes.

Según el informe de la Comisión de Comercio Británica, la mayoría de víctimas eran miembros de la tripulación, 696 personas; mientras que los pasajeros fallecidos correspondieron a 167 de primera clase, 123 de segunda y 528 de tercera.

En la embarcación hubo una segunda recien nacida sobreviviente que tenía 11 meses cuando la desgracia ocurrió. Se trataba de Barbara Joyce West que falleció en octubre de 2007.

Más noticias:

Visita nuestros portales: