¿Qué hacer si mi hijo/a me dice que es homosexual? 'La información es clave'

La paternidad no incluye un manual. ¿Qué hacer si el bebé se cae? ¿Cómo reaccionar ante una enfermedad? ¿Cómo inculcar valores y principios? ¿Cómo criar a los hijos sin estigmatizarlos y sin traumarlos? ¿Qué hacer si mi hijo o hija me dice que es homosexual o bisexual?

Para el Psicólogo Clínico Jefrey Sánchez, hoy en día existe un exceso de información multimedia a la que los niños y jóvenes tienen acceso total. Y es necesario aclarar ciertos conceptos para que los padres estén preparados para ‘preguntas difíciles’ y puedan brindar soporte a sus hijos.

Hoy en día hay niños que desde edades tempranas manifiestan tener una identidad u orientación sexual que difiere de su género. ¿Cómo deben acompañar los padres estas decisiones?

Hay varias cosas que debemos analizar. Hoy en día hay mucha desinformación, a pesar del acceso a la información que tenemos. Además, la hipersexualización a la que muchos niños están sometidos. Sumando estos dos factores, se pueden generar algunas confusiones. El tema de la orientación sexual, en la generación actual está muy tergiversado; es decir, se confunde bastante. El principal problema es que se nota entre los jóvenes que hay bastante desinformación al respecto. Y es algo contradictorio ya que hoy en día vemos la liberación sexual de esta generación, y se supone que hay más acceso al conocimiento, hay menos sesgos. Pero no ha sido verdad.

¿Es necesaria la orientación sexual en la adolescencia?

Desde mi experiencia, llegan bastantes adolescentes con sus padres por el tema de orientación sexual, es más común de lo que uno cree. No solo hombres, no solo mujeres, llegan de ambos géneros por igual. Y para la gran mayoría en esos hogares la sexualidad o el sexo es un tabú. No se habla del tema con los adolescentes, entre 14 y 17 años. Cuando acuden al especialista, en algunos casos podemos decir que se corrobora que tienen una orientación sexual, ya sea homosexual o bisexual definida, pero otra parte de este de este grupo de personas que suele acudir, no lo son. En realidad, están muy mal informados o experimentaron otro tipo de situaciones, mas no que se define ya como una orientación sexual, mucho menos a una edad tan temprana. Hablamos de que en la infancia ni siquiera hay conceptos claros de sexualidad, ni en la adolescencia, pues es una etapa en la que somos muy manipulables e influenciables. La orientación sexual es necesaria.

¿Cómo manejar el tema desde la paternidad? ¿Existe una serie de conceptos (Glbtiq+) que confunden incluso a los padres?

Hay muchos casos de personas, jóvenes y adultos, que dicen “Doctor soy no binario” o “soy género fluido”, y cuando uno aborda el tema, muchos de ellos no saben lo que significa. ¿Por qué? Hay que tener claro que lo primero que deben hacer papá y mamá es informarse. Si tienen conocimiento en el tema van a responder muy bien, pero si desconocen del tema, van a responder muy mal ante una situación así. A veces mamá o papá no responden con la mala intención de dañar o agredir, sino por el desconocimiento, es decir, a partir de la ignorancia. Por ende, el tema de la sexualidad es un tema muy importante que se debe ir abordando incluso desde la infancia. De acuerdo con la edad de una persona se debe tratar cierto tipo de contenido en cuanto a la sexualidad. No se diga en la adolescencia. Un adolescente ya tiene suficientes problemas consigo mismo, es un caos hormonal, el medio se lo quiere comer vivo, hay demasiadas cosas por conocer, por explorar, por sentir y encima la cantidad de mala información que les llega genera más confusión. Pero si en casa, las cosas están claras, ese tipo de confusión se puede ir solventando más rápido.

¿Una experiencia particular puede marcar la orientación sexual de una persona?

Una experiencia particular no “te hace” homosexual o bisexual. La orientación sexual significa que tú sientes atracción física y sexual por el respectivo género. Partiendo de eso, hay dos géneros, masculino y femenino. Si la persona que siente atracción física y sexual por el género opuesto es heterosexual; si la siente por personas de su mismo sexo es homosexual, y si siente esta atracción por ambos géneros es bisexual. Son los tres tipos de orientación sexual.

Hoy en día se habla además de género no binario, género fluido y otros conceptos. ¿Están relacionados con la identidad sexual?

Son identidades de género. Conceptos con los que algunas personas se identifican, pero no es su género, no es orientación sexual; es su identidad sexual.

¿Por dónde comenzar?

Hay que partir, no de lo que significan cada una de estas letras (Glbtiq+) sino de los conceptos. Qué es sexualidad, qué es orientación sexual, cuántas orientaciones sexuales hay. Pero cuando uno (el Psicólogo) hace estas preguntas y la respuesta es errada, pues ya nos damos cuenta de que la cosa va mal. Por ejemplo, a consulta llegan adolescentes de 14, 15 años, con sus padres, y lo que ellos manifiestan es “doctor cúremelo”. Primero hay que partir del hecho de que no es una enfermedad. Este tipo de solicitudes y consultas todavía son bastante frecuentes. Años atrás, en los volúmenes de manuales anteriores que rigen en temas de medicina y psicología, sí constaba la homosexualidad como una enfermedad, en pleno siglo XX. Actualmente claro que no lo es.

¿Cómo deben responder los padres?

Si te llega de entrada tu hijo o hija de 14, 15 años y te dice “mami papi soy gay”. La respuesta debe ser “muy bien, qué te hace creer que lo eres, desde cuándo te diste cuenta de que lo eres”. Es decir, aquí lo que se debe hacer es no atacarlo, sino cuestionarlo, pero no cuestiones como “estás loco o estás confundido”. Esta es la razón principal por la que deben acudir los padres con sus hijos adolescentes a la consulta psicológica. De tal forma que, ahí se trabaja con los padres de una forma y con los hijos, de otra. Hay muchos temores y cuestiones propios de cada género. Las madres tienen ciertos temores cuando su hijo o hija les confiesa eso y los padres tienen otros. Entonces lo primero es descartar estos miedos, para que puedan ampliar el conocimiento y manejar mejor este tema. El hombre tiende a verlo de manera objetiva e incluso fatalista en cambio, la mujer tiene la preocupación a nivel emocional, sentimental. Es decir, papá suele pensar “alguien lo agredió física o sexualmente”, mamá dice “va a ser infeliz toda su vida”. Pero en la consulta, con la guía psicológica y psicoeducativa, todo se puede sobrellevar.

