Las bibliotecas escolares no se han muerto en Ecuador

Las bibliotecas escolares se fortalecen para incentivar la lectura en los estudiantes. Las instituciones que no cuentan con estos espacios crean ambientes para leer en las aulas.

El plan de fortalecimiento del uso de estos espacios es parte de las IV Jornadas Iberoamericanas por las Bibliotecas Escolares y Públicas en Ecuador.

El evento, que tiene como anfitrión a Ecuador, se enfocará en crear espacios formativos para bibliotecarios, desde el 9 al 11 de mayo del 2023.

Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, comenta que el plan consiste en dar herramientas metodológicas y participativas a los bibliotecarios.

Con estos conocimientos se busca que creen sitios de educación no formal (talleres, clubs...) que estén ligados a fomentar la lectura.

Además, se pretende crear nuevos hábitos en los estudiantes que se vieron obligados a usar de forma excesiva la tecnología por la pandemia de covid-19.

Bibliotecas y ambientes para la lectura

Según el Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinab) hasta el 2020 se registraron 679 bibliotecas escolares en los instituciones educativas.

Esto significa que no todos los planteles cuentan con una biblioteca, en el que se pueda fomentar la lectura. Ecuador registra 12 383 centros educativos, hasta el 2022.

Sin embargo, la falta de bibliotecas se compensa con la creación de ambientes de lectura en las aulas.

Castellanos comenta que en los salones de clase se realizan actividades participativas para leer en grupo e incrementar la capacidad lectora.

Cecilia Benalcázar, responsable de la biblioteca de la Unidad Educativa Calazacon, de Santo Domingo de los Tsáchilas, comenta que sí existe un cambio entre lo presencial y lo virtual, pero que los estudiantes aún buscan los espacios para estudiar y hacer deberes con tranquilidad.

En esta institución educativa indica que acuden de 20 a 40 estudiantes al día a la biblioteca.

En este centro se realiza actividades junto con los profesores para crear espacios de lectura..

Un pedido de los bibliotecarios es que las autoridades proporcionen más textos y material didáctico para atraer a los estudiantes.

Andrea Esmeraldas, psicóloga de la Escuela Particular San José de La Providencia, comenta que en la institución se fortalece la lectura con espacios destinados a esta actividad.

En las aulas se realiza la lectura de textos con la participación de los alumnos, se realizan concursos de lectura y compresión lectora.

Niños y jóvenes acuden a la biblioteca en su hora de recreo para adelantar deberes o preparar exposiciones individuales o grupales.

Un espacio para crecer

Camila Pozo, psicóloga infantil y psico-rehabilitadora, comenta que tener espacios para la lectura ayuda a la concentración y mejorar sus capacidades cognitivas. También acrecientan sus habilidades en comprensión lectora, retención de información, entre otras.

Además, considera que en los centros educativos se debe priorizar momentos dedicados a la lectura para fomentar la creatividad.

La subsecretaria Castellanos explica que el proceso para fomentar la lectura se realiza, a través de la Fiesta del Libro y la Lectura

Esta actividad se desarrolla en noviembre de cada año en el régimen Costa - Galápagos y Sierra- Amazonía.

"La falta de lectura en niños y jóvenes no es porque no les guste, sino porque no tienen acceso a libros y a espacios de lectura", reconoce la funcionaria.

Ante ello la Cartera de Estado prevé dar libros y textos a las bibliotecas escolares públicas del país.

