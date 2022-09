36 000 niños vuelven a centros infantiles del MIES en la Sierra

Niños y niñas realizan actividades en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Antonio Gill, en el Centro Histórico de Quito. Foto: Archivo / MIES.

Yadira Trujillo (I)

Las pinturas de colores, los cuentos, los juegos infantiles y las plantas sembradas en huertos volvieron a ser tocados por las pequeñas manos de 56 niñas y niños que se reencontraron este lunes 5 de septiembre de 2022 en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Manuela Cañizares, en Quito.

Los CDI del régimen Sierra-Amazonía retomaron oficialmente sus actividades presenciales desde este día. Un total de 36 345 niñas y niños de cero a 3 años regresan a 941 unidades correspondientes a los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con 100% de presencialidad.

En los CDI los niños reciben cuidado diario, a través de actividades de juego y enseñanza. También se entregan cuatro de las cinco comidas del día: desayuno, refrigerio de media mañana, almuerzo y refrigerio de media tarde. En esos centros, los infantes pueden acceder a atención en salud y nutrición, estimulación temprana y de motricidad.

Las voces de las madres

Gissela Moreno fue al CDI Manuela Cañizares con su pequeño Marcos, de 2 años. La madre considera que es importante que su hijo aprenda cosas básicas como colores y reconozca objetos, además, dice que es necesario que se divierta con otros niños de su edad.

Esto último es lo más importante para Amparito Lamuña, abuela de José Miguel, quien está por cumplir 3 años. La representante del niño cuenta que él es hijo único y necesita socializar con otros de su edad. “Esa también es una capacidad que los niños deben desarrollar y a veces pensamos que no es necesario”.

Además, Lamuña señala que no es lo mismo enseñar en casa a los niños. “Nosotros no estamos capacitados para eso o a veces por falta de tiempo no podemos, pero aquí hay educadoras capacitadas para atenderlos a esta edad”.

En el rincón de habilidades grafoplásticas, la maestra Ibeth Maldonado pinta las manos de los niños de 1 a 2 años y ellos las plasman en hojas. La educadora señala que se trata de dactilopintura, que permite a los niños desarrollar sensaciones, la psicomotricidad, la creatividad e imaginación de los pequeños. Otros espacios permiten relacionarles con roles, con el lenguaje y con plantas.

Política de desarrollo infantil

La reanudación de las actividades presenciales de los CDI del MIES beneficia a miles de familias. Foto: MIES/ EL COMERCIO.

El MIES informó que, por medio de la política de desarrollo infantil, a escala nacional se atiende a 271 424 usuarios, con una inversión de USD 181,4 millones. Esto es para el funcionamiento de 1 989 CDI y 4 606 unidades de atención Creciendo con nuestros hijos.

A escala nacional hay dos tipos de CDI, los de administración directa del MIES y los que funcionan a través de cooperantes. El titular del Ministerio, Esteban Bernal, dijo que los segundos deben dar cumplimiento y cobertura adecuada. “Cancelamos alrededor USD 100 millones desde el Estado y esto tiene que ser para que se ejecute de manera plena la atención”.

Bernal señaló que en el 2023 se iniciará un proceso de control tecnológico exhaustivo, que permitirá garantizar que los niños reciban la atención adecuada. También que el número de menores destinados a cada centro sean recibidos en los CDI. “Cuando empezamos el mandato existía precariedad en los sistemas de control de asistencia, sobre todo en sectores en donde se trabaja con cooperantes”.

Para ese control, Bernal dijo que un sistema biométrico está implementándose paulatinamente y que el 25% de CDI del país ya lo tiene. Este permitirá registrar la presencia de niños y educadoras. El Ministro indica que, hasta este 5 de septiembre, en el país está abierto el 85% de los CDI y que se llegará al 100% en el primer trimestre del 2023.

Bono a madres gestantes

El MIES sostiene que, en complemento con las acciones de desarrollo infantil, se entrega el Bono Infancia Futuro. Con este se busca atender a los niños desde el embarazo hasta los dos años de vida, a través de un piso mínimo de consumo de alimentos nutritivos y que sirve para incentivar el uso de servicios de salud y desarrollo infantil. A escala nacional reciben este apoyo 25 553 beneficiarios y se prevé llegar a 37 506 hasta el final del año.

Hay varias formas de entrega de este bono. USD 50 llegan a las madres de manera recurrente y permanente, mes a mes, durante los 1 000 primeros días, entre el inicio del embarazo y la vida del niño. Los 10 adicionales se acumulan para ser entregados a los 9 meses (USD 90), siempre y cuando la madre registre tres chequeos en los centros de salud del Ecuador y haya inscrito al niño en el Registro Civil.

Otros USD 120 se entregan en el primer año de vida, si el bebé tiene al menos seis chequeos en centros de salud. Y otra cantidad igual reciben las madres cuando sus niños cumplen dos años y se han realizado al menos cuatro controles de salud durante el segundo año.

En Quito, el MIES asegura que llega con sus programas de desarrollo infantil y de prevención de la desnutrición crónica a 14 977 niñas y niños de cero a 3 años y a madres gestantes, con un presupuesto de USD 18,8 millones.