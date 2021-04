La sexta edición de los Latin AMAs será hoy, sin público por el covid-19

Lo mejor de la música latina tendrá su premiación este 15 de abril de 2021 en la alfombra roja de los Latin American Music Awards. El evento comenzará a las 20:00 y podrá ser visto a través de la señal de Telemundo Internacional.

Ser trata de una gala virtual y cargada de música. Se entregarán premios sin la presencia del público por las restricciones a causa del covid-19. La misma se desarrollará en el escenario del BB&T Center de Sunrise en Florida, EE.UU.



Esta sexta edición de los Latin AMAs tendrá participaciones en vivo de más de 30 artistas entre los que están: Juanes, Manuel Turizo, Pitbull, Ricky Martin, Wisin, Yandel, Carlos Vives, David Bisbal, José Luis Rodríguez “El Puma”, Karol G, entre otros.



La gala que será conducida por la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes rendirá homenaje a los artistas latinos más influyentes e icónicos de la actualidad. Estos serán elegidos por la votación de sus seguidores, según menciona la organización.



Los artistas Bad Bunny, Ozuna, Anuel AA, Camilo, Banda MS, Black Eyed Peas, Christian Nodal, Eslabón Armado, Natanael Cano, Maluma, Reik, Shakira y Snoop Dogg se encuentran entre los más nominados por los fanáticos.



Para votar por su artista favorito en la categoría Nuevo artista del año debe acceder a la página web de los Latin American Music Awards.



Estas son algunas de las nominaciones del género urbano que recoge a los artistas más sonados del momento:



*Artista favorito - urbano: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G



*Álbum favorito - urbano: 'Emmanue'l (Anuel AA), 'Las que no iban a salir' (Bad Bunny), 'Colores' (J Balvin)



*Canción favorita - urbano: Yo perreo sola (Bad Bunny), Ritmo, Bad Boys For Life (Black Eeyed Peas & J Balvin), Tusa (Karol G & Nicki Minaj), Hawái (The Weeknd & Maluma), Caramelo (Ozuna x Karol G x M x Myke Towers)



Los galardones son otorgados por el mayor número de votaciones del público, excepto en las categorías de Video favorito y Concierto favorito virtual en donde un jurado con conocimiento técnico define al ganador.