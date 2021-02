La serie 'Los años maravillosos' cumple 33 años y sus protagonistas recuerdan sus mejores momentos

"No puedes revivir tu infancia, no puedes recuperar tu inocencia. Pero lo que puedes hacer es reconocer esas cosas en tu vida que tuvieron un impacto en tu desarrollo, esos momentos clave de la vida que te hacen ser tú", con esta frase el actor Josh Saviano, protagonista de la serie de televisión 'Los años maravillosos' (The Wonder Years), celebró el aniversario 33 de la famosa serie.

El domingo 31 de enero del 2021 se cumplían 33 años de esta reconocida serie. 'Los años maravillosos' se estreno después del 'Super Bowl' de 1988 y duró seis años al aire.



"En resumen, fue la encarnación misma de la adolescencia. Miro hacia atrás con nostalgia en un momento en la vida de todos que está lejos de ser perfecto, pero es crucial para nuestro desarrollo personal", escribió en sus redes sociales Saviano, quien interpretó a Paul Joshua Pfeiffer, en la recordada serie.

Pero no solo Saviano recordó la producción, quien también lo hizo fue la actriz Danica McKeller - ella encarnó a Winnie -, la artista publicó en Instagram una fotografía de la época en la que actuaba en el programa de televisión. "Me siento muy orgullosa de haber formado parte de la niñez de tantas personas", publicó.







La producción contó con un total de seis temporadas. En ellas se relataba la vida de Kevin Arnold, su mejor amigo Paul y la chica de la que siempre estuvo enamorado, Winnie.



En los años 80 fue considerada como una de las mejores series de la década. Además, su protagonista se convirtió en el actor más joven en ser nominado como Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia.