La serie 'Roseanne' regresa sin la actriz despedida por tuit racista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“¡No estoy muerta, cabrones!”: con este furioso comentario, la actriz estadounidense Roseanne Barr, de 65 años, reaccionó al primer episodio de la serie de ABC 'The Conners', la continuación de la muy popular 'Roseanne', pero sin su heroína.

Barr deploró que la cadena televisiva prefiera matarla en la ficción que perdonarla por el tuit racista que le costó su empleo en mayo pasado.



En un principio, ABC anunció la anulación de la serie, pero luego decidió continuarla con todos los demás actores, a excepción de Roseanne Barr.

I AIN’T DEAD, BITCHES!!!! — Roseanne Barr (@therealroseanne) October 17, 2018



La nueva serie comienza tres semanas después del funeral de Roseanne, cuando la familia se entera, para su gran sorpresa, que la heroína falleció de una sobredosis de opiáceos, una de las principales causas de muerte en Estados Unidos.



Para soportar el dolor de una herida en la rodilla, Roseanne se administra en secreto poderosos medicamentos, a los cuales se hace adicta rápidamente.

Video: YouTube, cuenta: JoBlo TV Show Trailers





A fines de mayo, ABC canceló la serie abruptamente tras un tuit de Roseanne -simpatizante del presidente republicano Donald Trump- en la que comparaba a la alta consejera del expresidente Barack Obama, Valerie Jarrett, que es negra, con un simio.



“La hermandad musulmana y el planeta de los simios tuvieron un bebé”, escribió Roseanne.



Aunque luego lo borró y ofreció disculpas, el presidente de la cadena ABC Channing Dungey calificó de “aborrecible, repugnante e inconsistente con nuestros valores” el comentario, despidió a Roseanne y no quiso dar marcha atrás.



Su agencia de talentos, ICM, también rompió la relación con la actriz tras el tuit, que consideró “perturbador”, “vergonzoso e inaceptable”.



'The Conners' funciona bien, y como antes trata temas clave de la clase obrera de Estados Unidos y tiene grandes actores como John Goodman en el rol de Dan, el marido de Roseanne, y como Laurie Metcalf en el rol de su hermana.



Pero se extraña a Roseanne, la irónica bocazas que antes era el centro de la serie.



Además del insultante tuit asegurando que no está muerta, Roseanne difundió un largo comunicado co-firmado con su rabino, Shmuley Boteach, criticando a 'The Conners' y sobre todo a ABC.



Al excluir a Roseanne, ABC renuncia “a la única serie que trata directamente las profundas divisiones” de la sociedad estadounidense y que “reúne a personajes de diferentes convicciones políticas”, liderados por “una mujer fuerte”, dijeron.



“A pesar de sinceras y repetidas excusas, la cadena se negó a pasar la página sobre un error lamentable, rechazando los valores estadounidenses de arrepentimiento y perdón”, subrayaron.

La popularísima serie 'Roseanne' recién había vuelto en 2018 a la televisión luego de una pausa de 21 años, con muy altos niveles de rating.