Así funciona la secta Nxivm por la que Allison Mack enfrenta cargos de crimen organizado y tráfico sexual

Se presentaba como un espacio para la autoayuda y el desarrollo personal, pero detrás de esto se escondía un culto. Ahora, algunos de sus miembros, entre los que está la actriz Allison Mack, conocida por haber interpretado a Chloe Sullivan en la serie 'Smallville', son juzgados por crimen organizado y tráfico sexual. La intérprete se enfrenta a una pena de 40 años de cárcel, reportan medios estadounidenses.

En el 2017 se informó que Mack fue identificada como la líder número dos de la secta que, según el diario The New York Times, tenía casi 400 000 miembros entre Estados Unidos, México y Canadá. Detrás de los programas de autoayuda especializados en la eliminación de barreras emocionales y psicológicas y cursos de negocios a profesionales se escondía una hermandad que ponía a dieta, marcaba y castigaba a las mujeres que no reclutaban suficientes "esclavas" para la organización.



El fundador del culto es Keith Rainiere, quien fue arrestado en marzo del 2018 en México. Poco se sabe de este hombre de 58 años de edad. La BBC reporta que nació en Nueva York y que a los 16 años se mudó a Albany. "Su fascinación por los esquemas piramidales" se hizo presente en la juventud de este hombre.



De acuerdo con la información difundida por el medio, con 20 años, Rainiere trabajó en Amway "una empresa de marketing con estructura piramidal" e inspirado por lo que aprendió allí creó una empresa "en la que vendía electrodomésticos y paquetes vacacionales basada en el mismo modelo.



En el año 1998, Nxivm nació como una empresa que ofrecía "seminarios de desarrollo personal y profesional a través de sus Programas de Éxito Ejecutivo", asegura la BBC. Según los defensores del negocio, se trataba de una "comunidad guiada por principios humanitarios que busca empoderar a las personas y mejorar el mundo".



El FBI considera, sin embargo, que se trata realmente de un esquema piramidal ilegal que sirvió para que Raniere tenga acceso a esclavas sexuales.

Según informa la BBC, Mack era la responsable de reclutar a mujeres para que cumplan este fin. Es por ello que ambos enfrentan cargos de tráfico de mujeres y esclavitud sexual.

Imagen del 9 de enero del 2019 que muestra a la actriz Allison Mack llegando a la corte de Brooklyn en Nueva York. Foto: AFP.





El medio sostiene que "dentro de la estructura Nxivm se creó la hermandad secreta del 'Dominus Obsequious Sororium' (señor sobre las mujeres esclavas o DOS)" de la que eran parte únicamente mujeres, pero el FBI asegura que Raniere seguía siendo el líder.



En un inicio, él reclutaba a seis mujeres que, a la vez, debían convencer a otras seis de unirse al movimiento. "A todas ellas les marcaban el cuerpo con las iniciales de Raniere y de la actriz Allison Mack", según se aprecia en imágenes que fueron hechas públicas cuando se dio a conocer en un inicio el caso contra Mack y Raniere.



Las integrantes de la hermandad eran marcadas, según sus relatos, con un cauterizador cerca de su zona pélvica. Las historias de las mujeres fueron dadas a conocer por el diario The New York Times en el 2017.

Según los relatos de las víctimas, al unirse a la secta eran marcadas con las iniciales de Keith Raniere y de Allison Mack. Foto: captura.



En los relatos que dieron al medio estadounidense, las víctimas- cuyas edades oscilan entre los 30 y los 40 años- contaron que para poder ser parte de este grupo que prometía ser una herramienta de empoderamiento para las mujeres, debían entregar a su "maestra" fotografías en las que aparezcan desnudas u otro material comprometedor. Entonces se les advertía de que esos documentos podían ser publicados si se daba a conocer la existencia de la hermandad.



Entre las mujeres que dieron sus testimonios están Sarah Edmonson. Ella aseguró que antes de que las víctimas sean "marcadas" con las iniciales de Mack y Raniere, otra mujer que también pertenecía al alto mando de Nxivm, Lauren Salzman, les obligaba a decir "por favor maestra, márcame. Sería un honor". El procedimiento duraba entre 20 y 30 minutos. Se calcula que el grupo alcanzó a unas 16 000 mujeres.



Otras informaciones que han salido a la luz en el curso de la investigación dan cuenta de que Raniere les exigía a las mujeres que formaban parte de DOS una dieta estricta de entre 500 y 800 calorías diarias. Además se dio a conocer que Mack golpeaba con una paleta a las mujeres que no lograban reclutar suficientes esclavas.



Mack, dicen informes, habría intentado reclutar a celebridades como Emma Watson y Kelly Clarkson para esta hermandad. Lo hizo por medio de Twitter con mensajes en los que les hablaba sobre un "increíble movimiento de mujeres" en el que pensó que podrían estar interesadas.

En el 2018 se dio a conocer que Allison Mack intentó reclutar a Emma Watson para la secta. Foto: Agencia AFP.



Y es que, la declaración judicial asegura que las "esclavas" se convertían en "maestras" reclutando a sus propias "esclavas" quienes debían "servir a sus maestras y a las maestras de otros niveles superiores en la pirámide", reportó la agencia AFP en abril del 2018.



El pasado martes 8 de abril del 2019, Allison Mack se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado y de conspiración para crimen organizado. Sin embargo, informa la agencia EFE, "aún tiene pendientes otros" cargos "relacionados con tráfico sexual, usurpación de identidad y blanqueo de dinero".



La actriz, citada por el medio Hollywoodlife dijo que llegó "a la conclusión de que debo asumir toda la responsabilidad sobre mi conducta" y por ello tomó la decisión de declararse culpable. También ofreció disculpas a su familia y a las personas que hirió por su "adherencia equivocada a las enseñanzas de Keith Reniere".