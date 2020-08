Sebastián Cordero está entre los invitados especiales del Faciuni 2020

LEA TAMBIÉN

El Festival Académico de Cine Universitario Internacional (Faciuni) celebra su octava edición con un encuentro virtual que se realizará este este jueves 27 de agosto del 2020, con la participación de nueve países. El director ecuatoriano Sebastián Cordero es uno de los invitados especiales.

Este festival fue creado como un espacio para promover el intercambio de experiencias entre profesionales y estudiantes de cine y como una vitrina para el trabajo de los cineastas en formación. Durante el evento se entregará un reconocimiento a los ganadores de la séptima edición del Faciuni becas. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Uruguay son los países que participan de esta edición.



La agenda de este año incluye tres conversatorios sobre la industria del cine en la nueva normalidad, la relación entre crisis y creación y una lectura de la realidad desde el cine. También se ha programado una ‘master class’, con la participación de los directores Andrés Wood (Chile), Lucía Puenzo (Argentina) y Sebastián Cordero (Ecuador). Los horarios y acceso para las actividades están disponibles en la página web del festival. La transmisión se realizará también por DirecTV Go.



La presencia del talento latinoamericano en la industria del cine será el tema abordado en esta charla denominada Cine con voz latina. Al respecto, Cordero asegura que es importante mantener una voz y una identidad local y regional fuerte en un momento donde el audiovisual tiende a homogenizarse.



Desde su propia experiencia como director del filme ‘Europa Report’, producido en Estados Unidos, Cordero explica que uno de los mayores retos era encontrar el equilibrio entre la libertad creativa que le permita dejar su huella como director y los esquemas narrativos propios de una película con aspiraciones comerciales.



Incursiones como la que ha hecho Cordero en proyectos como ‘Europa Report’ siguen apuntalando la presencia del talento latino en una industria cada vez más global como la de Hollywood. “Aunque ahora hay un movimiento muy grande con respecto a la identidad afrodescendiente, aún no se da de la misma manera con los hispanos. Pero sin duda cada vez hay cada vez más presencia latina dentro de la industria a nivel internacional”.



Destaca que el trabajo de directores latinos como Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñarritu que tienen una filmografía reconocida dentro y fuera de sus fronteras nacionales también se convierte en una potente vitrina para actores y actrices de América Latina.



Con respecto al efecto de la pandemia por coronavirus sobre la producción audiovisual, el cineasta asegura que no queda otra salida que “utilizar los obstáculos como un recurso creativo, que siempre me pareció un camino muy valioso dentro del camino de hacer cine”. El propio director actualmente trabaja en un proyecto de serie y otro de largometraje, que espera volver a retomarlos lo más pronto posible.



En el contexto de la pandemia, Cordero asegura que los festivales de cine que ofrecen programación en línea han tenido la capacidad de “mantenernos conectados y ser una ventana para ponerse al día y saber qué está pasando en el mundo”.



Faciuni, por ejemplo, ofrece un vistazo a las nuevas propuestas estéticas y narrativas que mueven a la nueva generación de cineastas. “He visto que hay un nivel técnico muy alto desde las primeras etapas de la carrera”, asegura el cineasta que se formó en la University of Southern California School of Cinematic Arts. Esta escuela de cine, en Estados Unidos, es la que recibirá al ganador regional del concurso Faciuni Becas, en un curso de verano.



De su etapa universitaria, Cordero recuerda como uno de sus primeros cortometrajes a un video en el que ilustraba la canción Harry's circumcision de Lou Reed. A su regreso a Ecuador, uno de sus primeros proyectos cinematográficos fue ‘Ofertorio’. Se trata de un corto documental, filmado en 16 mm, que vinculaba una composición musical de su hermano Juan Esteban con el rito de la procesión de Jesús del Gran Poder.



Graduado hace 26 años, el director de ‘Ratas, ratones, rateros’ asegura que concursos como el de Faciuni Becas ofrece a los nuevos cineastas la oportunidad de mejorar su experiencia formativa y ponerse en contacto con profesionales que pueden prometer grandes oportunidades.