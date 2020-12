El obsequio único y personal se encuentra en San Luis Shopping

Una experiencia navideña completa para toda la familia se vive en esta temporada en San Luis Shopping, centro comercial del valle de Los Chillos a pocos minutos de Quito.

Coronas de Navidad adornan faroles tradicionales en el corredor principal de lo que otrora fue una hacienda. Ellas son parte de la decoración repleta de bombillos, musgos y luces verdes, rojas y amarillas.



Este es el ambiente navideño propicio para hallar el regalo único y especial de cualquier miembro de la familia. En los locales se ofertan desde videojuegos, juguetes, electrodomésticos, prendas de vestir y vinos, hasta regalos personalizados con globos, mensajes, chocolates y peluches.



En la plaza central de San Luis Shopping y al pie de un reloj que evoca una estación de tren del siglo pasado, se levanta un árbol de Navidad de unos ocho metros de altura, rodeado de inmensos regalos.



Pero las dimensiones de este ornamento tradicional no es lo más llamativo, sino lo que se ubica al pie del árbol. Es un ‘Bosque Encantado’ hecho con materiales naturales, esponja, aserrín y pintura.



El niño, la niña y sus padres ingresan a una especie de cueva decorada en sus muros y techos con libélulas, mariposas y hojas verdes de plantas trepadoras. En medio de ellas surgen luces amarillas como luciérnagas. Y del piso resaltan troncos, pedazos de madera y champiñones gigantes.



Es un ambiente mágico que se complementa con la presencia de un elfo, el hada de las flores (vestida con una falda fucsia y alas de luces) y Campanita o Tinker Bell, que luce un tutú verde, collares de flores y también alas con luces del mismo color. Estos personajes narran historias y acompañan con polvos de hadas a los niños y sus padres, para hacer mágica esta experiencia.

El Bosque Encantado con los personajes mágicos de las hadas y los elfos es una de las principales atracción en este 2020. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Este espacio no deja de lado las medidas de bioseguridad. A la entrada del Bosque Encantado, un miembro del personal de San Luis enfatiza en las normas de distanciamiento y los pasos de desinfección.



Las hadas además usan mascarillas de colores vivos y no pueden tocar a los niños o a los padres pero sí pueden tomarse fotos con todos ellos.



Nicole Vega, quien personifica al hada de las flores, es una bailarina con más de 10 años de experiencia en shows y eventos. Cuenta que aunque no pueden abrazar a los niños, sí les transmiten amor y magia a través de palabras y gestos.



Esta es la principal actividad para toda la familia en San Luis Shopping, por la Navidad cuenta Érika Pazmiño, supervisora de Mercadeo y Eventos del centro comercial.



Si bien en otros años se llevaban a cabo actividades que incluían la presentación de coros y el rezo de la novena, ahora estos eventos han sido pregrabados y se proyectarán virtualmente en las redes sociales de San Luis Shopping.



Al centro comercial regularmente llegaban en esta temporada hasta 45 000 visitantes presenciales al mismo tiempo.



Sin embargo, por la nueva normalidad, ahora solo pueden recibir hasta 22 000 personas y por ello se han extendido los horarios de atención. Se añadió una hora en la mañana y otra en la noche. Con ello, los locales están abiertos de 09:00 a 22:00, para evitar las aglomeraciones.



Para incentivar la visita temprana, a los clientes que ingresan a comprar a las 09:00, se les da un obsequio de bienvenida.



Solo se reducirá los horarios el 24 y 25 de diciembre, cuando se atenderá hasta las 19:00.



Este espacio -que guarda la arquitectura de la primera hacienda donde se hizo el Rodeo del Chagra y donde aún lucen bustos de toros y caballos- brinda una infinita gama de productos y servicios como cines, bancos, supermercados, restaurantes y tiendas de limpieza de prendas de vestir.



Por ello, el visitante tiene de todo para elegir un regalo único y a la medida, desde moda, hasta relojes, electrodomésticos, celulares, juguetes, videojuegos, consolas y obsequios personalizados con globos, peluches, chocolates y licores.

Marco Vallejo, subgerente de Megamaxi San Luis, explica que desde octubre ya se ofertan las decoraciones navideñas y desde el mes pasado pavos y caramelos de temporada.