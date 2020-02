El rodillo de jade es una herramienta que mejora el aspecto de la piel

LEA TAMBIÉN

Los rodillos de jade son herramientas de masaje y belleza usadas por las élites chinas desde el siglo XVII. A esta piedra se le atribuyen propiedades embellecedoras y rejuvenecedoras. En el último par de años, este objeto ha salido de Asia y se ha popularizado en el mundo a través de redes como Instagram.

En Ecuador, la marca The Beauty Elements y el Instituto Internacional venden variaciones de este producto.



Por un lado, el emprendimiento importó desde Corea del Sur un rodillo con picos. Sabrina Haldemann, dueña de The Beauty Elements, asegura que este tipo estimula el colágeno. La emprendedora recomienda hacer una investigación del origen del producto que se comprará, pues la calidad de la piedra es importante.



Por otro, Ivonne Urresta, directora del Instituto, indica que el rodillo de forma lisa sirve para el drenaje linfático. Es decir, para eliminar la hinchazón del rostro.



Ninguno de los dos efectos (estimulación del colágeno y drenaje linfático) han sido probados. Si bien se puede ver efectos inmediatos como la piel más iluminada o la cara menos hinchada, estos pueden ser temporales.



Ya sea con picos o sin ellos, el uso del rodillo es simple. El requisito es tener la piel limpia, para no empujar residuos de maquillaje u otros contaminantes hacia los poros. Según las expertas, si se lo usa en la mañana, sirve para despertar e iluminar la cara; si es por la noche, el masaje ayuda a que la piel absorba serums, hidratantes o aceites faciales.



Se debe masajear la piel sin aplicar presión. Los movimientos deben realizarse desde el centro del rostro hacia afuera y hacia arriba. Solo en el cuello el desplazamiento es hacia abajo. La rutina debe durar entre tres y cinco minutos.

El ‘roller’ liso tiene otra función. Si se lo deja en la refrigeradora un par de horas antes de usarlo, puede ayudar a disminuir las bolsas alrededor de los ojos y su aspecto cansado. “El frío y el masaje ayudan al tono muscular”, agrega Urresta.