Rick se despide de 'The Walking Dead', estos serán sus últimos capítulos 

'The Walking Dead' se despide de su protagonista, Rick Grimes, quien aparecerá por última vez en los dos próximos episodios. Así lo ha revelado AMC a través de Twitter, adelantando que, en apenas dos semanas, Andrew Lincoln dirá adiós a su personaje. El actor abandonará la serie tras el capítulo 9x05, después de dar vida al sheriff durante ocho años.

"Tras esta semana, a Rick Grimes solo le quedan dos episodios. No os perdáis ni un segundo de ello", rezaba la publicación, acompañada de una imagen de Rick junto a Maggie del capítulo 9x03. La salida de Lincoln tendrá un gran peso en la trama, tanto es así que el quinto episodio se titula 'What comes after' (Lo que viene después) y mostrará el último esfuerzo de Rick por mantener la paz.



"Rick se ve obligado a enfrentarse a su pasado mientras lucha por mantener la seguridad de las comunidades y proteger el futuro que Carl y él planearon", asegura la sinopsis oficial del último episodio del sheriff.



Lincoln anunció su marcha de la serie, aunque dejó caer que no sería definitiva. "Mi relación con este papel está lejos de terminar", aseguró el actor en una entrevista para ComicBook. "No diré nada más, simplemente que veáis esta temporada", añadió.



A juzgar por las palabras del actor, todo apunta a que Rick no morirá, aunque son muchos los fans que sí apuestan por un trágico final para el protagonista. A manos de los Susurradores o como parte de un plan de venganza de Maggie y Daryl, son muchos los posibles desenlaces para el líder de Alexandria.



Además de la partida de Lincoln, también abandonará la serie Lauren Cohan, quien da vida a Maggie. Tal como reveló el episodio 9x02, la líder de Hilltop podría renunciar a su posición en dicha comunidad para empezar una nueva vida junto a Georgie, líder de un grupo de supervivientes asentados en los alrededores de Virginia y que durante la octava temporada trataron de unir fuerzas con Hilltop.



Hasta su despedida, Rick tendrá que hacer frente a la inminente llegada de los Susurradores, así como a los asesinatos de Salvadores perpetrados por miembros de Oceanside. Maggie y Daryl también le darán problemas, pues la pareja está dispuesta a ajustar cuentas con Negan.