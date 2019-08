Renuncia ejecutivo de Victoria's Secret que rechazó contratar modelos trans

LEA TAMBIÉN

El director de márketing de la empresa matriz de Victoria's Secret que rechazó contratar modelos trans para los desfiles de la firma de lencería, Ed Razek, abandonará su cargo coincidiendo con la entrada de la brasileña Valentina Sampaio en el catálogo de la firma.

El presidente y consejero delegado de la matriz L Brands, Leslie Wexner, informó en una nota interna divulgada el lunes 5 de agosto de 2019 -el mismo día que trascendió la información de la contratación de Sampaio, su primera modelo trans- de que Razek, de 71 años, quiere retirarse y que lo hará a finales de mes, según recogen medios locales.



Sampaio, de 22 años, estará presente en uno de los nuevos catálogos de Pink, la línea más juvenil de Victorias Secret, que la firma lanzará a mediados de agosto 2019, según confirmó este lunes 5 de agosto a Efe la asesoría de prensa de la modelo.



El anuncio de la joven se produce meses después de una polémica entrevista de Razek en la revista Vogue, donde dijo que el desfile no debería incluir a modelos transgénero porque debe ser "una fantasía", comentario que acarreó numerosas críticas a la firma y por el que tuvo que disculparse.



Razek, que llevaba en la compañía desde 1983, es uno de los artífices de su famoso desfile, de su publicidad abiertamente 'sexy' y además se encargaba de seleccionar a las mujeres que desfilaban como 'ángeles'.



No obstante, el desfile de Victorias Secret, que hace años era todo un acontecimiento seguido por millones de personas en televisión, perdió fuelle en los últimos meses, acuciado por las críticas a la "falta de inclusión" de modelos transgénero y a la poca diversidad física.



A finales de julio la modelo Shanina Shaik dijo al diario Daily Telegraph que el desfile no se celebraría este año porque Victoria's Secret está "trabajando en su marca y en nuevas maneras" de hacerlo, extremo no confirmado por la firma, que al retransmitir el último evento tuvo el "rating" más bajo hasta la fecha.

No es la única dificultad a la que se enfrenta actualmente la compañía, ya que L Brands está investigando la relación de negocios entre su principal ejecutivo, Leslie Wexner, y el magnate Jeffrey Epstein, acusado de crear una red de tráfico sexual de menores.