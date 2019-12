Religiosos brasileños promueven boicot contra Netflix por sátira de Navidad

LEA TAMBIÉN

Religiosos brasileños promueven un boicot de Netflix por incluir en su programación una sátira de Navidad en la que Jesús vive un aparente romance con otro hombre.

El especial de Navidad 'La primera tentación de Cristo' , de 46 minutos y protagonizado por la troupe de comedia Porta dos Fundos, se estrenó en la plataforma el 3 de diciembre. Ha sido criticado por políticos conservadores, evangélicos y católicos, y casi 800 000 personas habían firmado hasta la tarde de este miércoles 11 de diciembre del 2019 una petición en Charge.org pidiendo su cancelación.



“Estamos a favor de la libertad de expresión, pero ¿vale la pena atacar la fe de 86% de la población? Queda la reflexión” , tuiteó el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, haciendo mención al especial. En el censo nacional de 2010, 86,6% de los brasileños se declararon cristianos (católicos y evangélicos incluidos) .



El obispo de Pernambuco, Henrique Soares da Costa, dijo que canceló su suscripción a Netflix y escribió en su página de Facebook que la empresa “instigada por la fuerza demoníaca (...) ofreció en su programación como 'Especial de Navidad !!!!!) una película blasfema, vulgar e irrespetuosa con nuestro Dios y señor Jesús Cristo”.



Netflix dijo que no se pronunciará sobre el caso.



Por su parte, Porta dos Fundos “celebró” en Twitter “el éxito de otra creación de Dios: nuestro especial de Navidad”.



Por segundo año consecutivo, el sitio incluyó en su programación el acostumbrado especial de Navidad de Porta dos Fundos, cuyos videos son difundidos habitualmente en su canal de YouTube que suma 16,2 millones de suscriptores. El grupo brasileño de comediantes ganó un Emmy Internacional este año por el especial de 2018 titulado 'Si bebe, no cene '.



No es la primera vez que el grupo enfrenta críticas por sus contenidos. El diputado y pastor evangélico Marco Feliciano los llevó a la justicia en 2014 justamente por otro especial de Navidad. El tribunal archivó el caso. Un año antes también promovió un boicot por un video que incluía a Jesús.

Este año, Feliciano pidió una acción conjunta de las iglesias contra los comediantes. “En años anteriores ya los demandé, pero la 'Justicia' dice que es libertad de expresión. Es hora de una acción conjunta de las iglesias y personas de bien para detener esto”, tuiteó el diputado.