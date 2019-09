¿Cómo registrarse en Apple Arcade?

LEA TAMBIÉN

El lanzamiento de Apple Arcade, el servicio de videojuegos por suscripción de Apple que contará con más de 100 juegos, está previsto de forma oficial para el 19 de septiembre del 2019, según se revela en la página web de Apple. Sin embargo, los usuarios que deseen disfrutarlo por adelantado deben descargar la beta pública del sistema operativo iOS 13.1.

La información del lanzamiento temprano de Apple Arcade para algunos de los usuarios fue revelada por el portal MacRumors, que recibió alertas de usuarios por medio de redes sociales y correos electrónicos. Según MacRumors, este 'adelanto' de la llegada del servicio de videojuegos permite ya hacer la suscripción al mismo.



Tal y como se anunció en el evento de presentación de productos de Apple del pasado 10 de septiembre del 2019, las personas podrán disfrutar de un mes gratis de Apple Arcade y posteriormente deberán pagar un valor de USD 4,99 mensuales para obtener acceso ilimitado a los juegos.



Según MacRumors, actualmente están disponibles 54 videojuegos. Apple dijo en su evento que se añadirán nuevas ofertas regularmente. De acuerdo con el sitio web del gigante de la manzana mordida, una suscripción puede ser compartida hasta con cinco jugadores por familia, permite la descarga de los juegos para disfrutarlos sin conexión y en la plataforma no habrá anuncios ni la opción de hacer compras.



Si usted desea disfrutar de este servicio por adelantado debe seguir los siguientes pasos:



- Descarga de la beta pública de iOS 13



La beta pública de iOS 13 está disponible para descarga desde finales de junio. Para obtenerla debe registrarse en el programa de beta pública de Apple, iniciar sesión con su Apple ID, descargar el perfil verificado por Apple del dispositivo y reiniciar su smartphone. Hecho esto, acceda a configuración> general>actualización de software y descargue el sistema operativo.



- Ir al AppStore



Una vez que haya instalado la beta pública de iOS 13 diríjase a la tienda de aplicaciones de Apple (AppStore). En la parte inferior de la pantalla estará habilitada la pestaña de Arcade.



- Iniciar periodo de prueba



Todos los usuarios de Apple podrán acceder a Apple Arcade de forma gratuita por un mes, por lo que la pantalla le enviará un mensaje para confirmar el inicio de este periodo. Sin embargo, según informa Cnet, no todos los usuarios reciben este mensaje, aún con la beta pública de iOS 13 instalada. Si el mensaje no aparece quiere decir que aún no puede disfrutar del servicio.

Entre los videojuegos anunciados para Apple Arcade están Where Cards Fall, "un acertijo fascinante que cuenta una historia cautivadora sobre el paso de la niñez a la adultez", The Pathless "una aventura surrealista y mítica en la que una cazadora y su águila exploran una isla selvática con el fin de romper una maldición que amenaza el mundo", LEGO Brawls, que permite la participación de varios jugadores y está ambientado en el universo de LEGO, entre otros.