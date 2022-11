Joven de México opta por la vasectomía y su historia se viraliza en Tiktok

Imagen referencial. Un joven optó por la vasectomía y su historia se viralizó. Foto: Freepik

Redacción El Tiempo (Colombia)

En redes sociales se viralizó la historia de un joven de 26 años que decidió realizarse la vasectomía, una técnica quirúrgica con la que se busca producir infertilidad en los hombres, que consiste en ligar los conductos deferentes, por donde se transportan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra.

El joven mexicano, identificado como Armando Barrón García, muestra en un video de cerca de 60 segundos en la red social TikTok cómo fue el proceso para realizarse la vasectomía.

Allí se ve cómo llega a un centro de salud ubicado en la ciudad de Monterrey para realizarse una vasectomía sin bisturí.

Video desató debate en redes

"Me hice la vasectomía. Tengo 26 años y no quiero hijos, llegando te dan un número y después una plática (charla) acerca de los cuidados y el procedimiento. Te entregan una hoja para que pongas información y leas el procedimiento", cuenta Barrón García.

En las imágenes también se logra apreciar que, tras entrar al quirófano y un proceso que parece durar poco, el joven sale con destino a su casa ese mismo día.

"Ya estaba a punto de entrar a operación, estaba muy nervioso. Terminando te dan una caja de condones. Estuve tan nervioso que cuando terminó la operación me dieron ganas de llorar", agrega el joven.

El video desató un debate a través de redes sociales pues las posiciones estaban divididas entre quienes cuestionaban la decisión de realizarse el proceso a la edad de 26 años y quienes elogiaban la decisión del joven.

A través de su Instagram, Barrón García fue enfático en que estaba seguro de su decisión y explicó que los motivos responden a que no tiene la estabilidad económica, física, ni mental para tener un hijo.

Joven de México no quiere hijos

"Decidí no tener hijos, ¿por qué? Porque no tengo ni la salud mental, física ni la estabilidad económica necesaria para tener hijos, ni tengo una pareja que tenga ésas tres cualidades. Los años pasan y la situación para conseguir un patrimonio se vuelve cada vez más complicada, cada vez es más difícil conseguir una casa, un coche e incluso llegar a fin de mes con dinero extra para ahorrar, porque para llegar a fin de mes con lo justo no es para nada aceptable", señaló.

El joven agregó que si en algún momento decide tener hijos estaría dispuesto a adoptar, pero que no considera necesario tener hijos biológicos.

"Y la pregunta que más hacen: ¿Y si algún día quieres tener hijos? Pues simple, adopto. Si me llego a casar es porque compagino con mi pareja, y una de los aspectos en los que deberíamos estar de acuerdo es en que el amor no tiene nada que ver con la sangre. Y hay muchos niños que ansían ser adoptados y ser amados. Suponiendo que me caso, suponiendo que consigo estabilidad física, mental y económica, entonces adoptaría con mucho gusto", puntualizó.

Visita nuestros portales: