Redes especulan sobre la sexualidad de Ariana Grande tras el lanzamiento de Monopoly

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense Ariana Grande presentó su nueva canción Monopoly, en colaboración con la cantante Victoria Monét, el pasado lunes 1 de abril del 2019. Desde que el tema salió a la luz, se ha generado en redes sociales una ola de comentarios sobre la sexualidad de Ariana Grande, esto nace a partir de la letra de la canción.

"I like women and men" (Me gustan las mujeres y los hombres), cantan Monét y Grande en el primer coro del tema musical cuyo video suma más de 8 millones de reproducciones hasta este 3 de abril del 2019. Pero, de acuerdo con información difundida por el portal web E! Entertainment, la fecha de publicación del tema hizo que los seguidores de la cantante crean que se trataba de una broma, pues ese día en EE.UU. se celebra el Día de los Inocentes.



Desde entonces se dispararon nuevamente rumores de una supuesta bisexualidad de la intérprete de temas como God is a Woman y Thank U, Next. Algunos seguidores de Grande dicen que el tema fue compuesto por Monét, por lo que descartan que Grande sea bisexual, pero otros recuerdan que en los últimos meses se han despertado varios rumores sobre la sexualidad de la intérprete y especulan que Monopoly podría ser su la confirmación de los mismos.



Grande no ha emitido comentarios respecto a los rumores. El pasado 1 de abril se limitó a escribir un mensaje en Twitter sobre el tema: "A la amistad, la libertad, proteger tu energía y mantenerte en la funda. Te amamos Monopoly", escribió.



En respuesta a una usuaria que dijo que Ariana Grande no tenía por qué ponerse una etiqueta, la intérprete dijo: "No lo he hecho antes y aún no siento la necesidad de hacerlo ahora, y eso está bien", escribió en la red social.