Reclamos por el proceso electoral de la Casa de la Cultura

A las 10:00 de la mañana del lunes 1 de marzo de 2021, artistas, gestores culturales, colectivos y asociaciones de la ciudad se reunirán para realizar un acción simbólica en las afueras de las oficinas del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), con el propósito de expresar su descontento y preocupación frente al proceso electoral de esta institución.

Giovanna Valdiviezo, vocera de esta iniciativa, cuenta que durante las últimas semanas artistas y gestores que viven en Quito se han acercado, en varias oportunidades, hasta la oficina del Núcleo de Pichincha -para dejar la carta en la que expresan su intención de participar en las elecciones que se celebrarán el 7 y 8 de mayo-, y se han encontrado con las puertas cerradas.



"Ayer -dice- algunas compañeras fueron por segunda vez para ver si les atendían y se encontraron con las puertas con candado y un guardia que no les quería dejar pasar".



Valdiviezo sostiene que en la página web y en las redes sociales del Núcleo de Pichincha tampoco existe información sobre cómo se está manejando la recepción de estas cartas. Dice que incluso han escrito directamente al director del núcleo, pero hasta ahora nadie les responde. "Frente a esta situación nosotros asumimos que están tratando de limitar nuestro derecho de participación en las elecciones", añade.



Al respecto, Luis Garcia, director del Núcleo de Pichincha, asegura que las oficinas han estado atendiendo con normalidad durante todas estas semanas y que hasta el momento no ha recibido ningún reclamo o denuncia. "Las personas tienen que entender que somos el núcleo de Pichincha no de Quito y también estamos trabajando en la recepción de estas cartas en territorio. Acá, las personas pueden acercarse a las oficinas desde las 08:30 hasta las 17:00. Si por alguna razón no hay alguien es porque se fueron a territorio para atender al resto de compañeros artistas de la provincia".



El Contexto



El pasado 6 de febrero, la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, constituida por los 24 directores provinciales, aprobó un nuevo reglamento para las elecciones de los directores provinciales y del presidente de la Sede Nacional, que se realizarán el próximo 7 y 8 de mayo y 25 de mayo respectivamente.



Fernando Cerón, director del Núcleo de Tungurahua, explica que en el anterior reglamento se disponía que podían ser parte del proceso electoral los miembros de la CCE y las personas que pertenezcan al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC. Con el nuevo reglamento estas personas, que en Pichincha suman 5 227, deben además enviar una carta a su núcleo provincial solicitando el deseo de constar en el padrón electoral, hasta 30 días después de que se publique el calendario electoral.



Cerón cuenta que en el caso del Núcleo de Tungurahua, las personas pueden realizar el trámite de forma presencial, pero también pueden hacerlo por correo electrónico adjuntando una copia de la cédula. En relación al actual proceso electoral añade que los cambios responden a motivos políticos. "Si se limita o reduce la participación de las personas que son parte del RUAC, los directores que buscan la reelección tienen más opciones de ganar, porque el voto se concentraría en los miembros de la CCE".



En una carta pública, artistas y gestores culturales de la ciudad han manifestado que estos requerimientos atentarían al derecho constitucional de elegir a sus representantes para el sector de la cultura. Además denuncian que "esta es una maniobra clara de quienes están controlando el proceso electoral al interior de la CCE, para generar un resultado viciado y de acuerdo a sus intereses". El plazo para presentar la carta en los núcleos provinciales se cierra el próximo 8 de marzo.