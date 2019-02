Raphael en Viña del Mar : he hecho todo, pero quiero hacer más

LEA TAMBIÉN

El cantante español Raphael afirmó este lunes 25 de febrero del 2019, que lo ha hecho "todo" en su carrera pero que todavía quiere "hacer más", en una rueda de prensa previa a su concierto en la segunda jornada del Festival de Viña el Mar, el más grande de Latinoamérica.

Tras 326 discos de oro, 49 de platino, y el único de uranio entregado a un cantante de habla hispana por vender más de 50 millones de copias, Raphael reconoció que todo lo que queda por hacer será lo que él "decida", y remarcó que todavía "hay Raphael para rato".



Esta será la sexta vez que el cantante de Linares (Jaén, España) pise el escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña, que arrancó ayer domingo 24 de febrero del 2019, su 60 edición con mensajes de apoyo al pueblo venezolano por parte de sus presentadores.



"Hay que estar con todo país que está maltratado injustamente. En este momento hay que estar con Venezuela y esto no es política, es humanidad", concluyó el cantante sobre esta cuestión.



Raphael se encuentra en medio de la gira de su último álbum ReSinphónico, lanzado hace dos meses, en el que canta sus grandes éxitos mezclando la música de la orquesta y el sonido electrónico.



Este álbum, concebido por el joven compositor Lucas Vidal, fue grabado entre Abbey Road (Londres) y MG Studios (Madrid), y supone un segundo paso al disco 'Sinphónico', que el cantante grabó en 2015.



"Estoy marcando una diferencia total con lo de antes. Creo que es un concierto muy atractivo para la gente. Se lo va a pasar muy bien el público esta noche, como yo", aseguró Raphael sobre su presentación lunes 25 de febrero del 2019.

A sus 75 años, el incansable cantante afirmó tener "la voz perfectamente".

"No hago nada en particular, no la cuido pero tampoco la descuido. No fumo, no bebo y trasnochar muy poquito, porque eso es mortal", aseguró.



El cantante de los éxitos Mi gran noche o Yo soy aquel tampoco supo explicar la clave de su capacidad interpretativa.



"Esto nace por generación espontánea, nace porque sé hacerlo. Porque sé conectarme con el público. Nace porque sí. No tengo ni la menor idea de cómo se hace", agregó.



Tras este concierto, Raphael pondrá en pausa la gira de su nuevo álbum hasta mayo, cuando volverá a los escenarios españoles.



"Estoy en perfectas condiciones. Puedo estar años y años pero depende de si mi espíritu me acompaña en cada momento", concluyó el cantante de Linares.



Raphael abrirá la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, que esta edición contará con los conciertos de los Backstreet Boys, Becky G, David Bisbal y Bad Bunny, entre otros.