Quito, entre las 50 ciudades más bellas del mundo, según Flight Network

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La capital ecuatoriana se destacó en el listado de las 50 ciudades más bellas del mundo que difundió el portal Flight Network. Para la elaboración del ránking colaboraron más de 1 000 escritores, blogueros y agencias de viajes de todo el mundo "quienes han visto y experimentado lo mejor que el planeta tiene para ofrecer", según su sitio web.

En el listado aparecen reconocidas ciudades del mundo como París, Nueva York, Londres, Venecia, San Francisco, entre otras. Quito ocupa la posición número 32 y es la única ciudad ecuatoriana que logró un puesto en la lista.



La agencia Albatros Travel International destacó a Quito como una "ciudad histórica colonial española que tiene una vista fantástica de las montañas". Flight Network asegura que la capital ecuatoriana se distingue además por la amabilidad de su gente, sus iglesias, los atractivos de la Mitad del Mundo, entre otros. "Quito es una ciudad que no te puedes perder", se lee en la reseña.



Flight Network recomienda a los viajeros no irse de Quito sin visitar la iglesia de la Compañía, que sorprende por su decoración interior. De la oferta gastronómica, el portal dice que si bien hay restaurantes que visitar, la comida que se oferta en las calles es la mejor. Recomienda a los comensales "aventureros" encontrar un restaurante en el que se sirva cuy.



Sobre los quiteños, Fight Network escribe que son "en general muy amables. Sin importar a donde vayas, todos te saludarán mientras caminas. Son un grupo de personas relajadas". Según el portal el ritmo de vida de los quiteños permite a los visitantes tomarse el tiempo de disfrutar lo que ven en la ciudad, "pero esto puede ser un problema cuando se trata del transporte público".



Además, el sitio web destaca que si bien el idioma principal que se escucha en las calles es el español, también es posible escuchar a algunas personas hablando quichua, pero que esto no debe ser motivo de preocupación para los turistas internacionales, pues el inglés es "bastante común".



Añade que no es usual ver a los quiteños vistiendo shorts por las calles y recomienda a los visitantes utilizar ropa casual como jeans o pantalones de algodón. No duda en advertir del inusual clima de la capital que cambia "dramáticamente todo el tiempo. Así que viste en capas y asegúrate de revisar aplicaciones del clima" para estar preparado ante una posible lluvia, recomienda.

Sobre la movilidad en Quito, el portal destaca que "la mejor y más económica forma de llegar al centro de la ciudad" es tomar un "bus verde" hacia la estación Río Coca desde donde las personas se pueden transferir "con facilidad al Metrobus para llegar al Centro Histórico". Destaca que además se puede utilizar aplicaciones como Cabify y Uber.