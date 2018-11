Esta es la lista de los principales nominados a los Grammy Latinos

LEA TAMBIÉN

La Academia Latina de la Grabación se dispone a entregar su máximo reconocimiento, el Grammy Latino, este 15 de noviembre del 2018 en Las Vegas. A continuación una lista de los nominados en las principales de las 49 categorías.



Álbum del año

​

- 'Prometo' - Pablo Alborán

- 'Vibras' - J Balvin

- 'Caravanas' - Chico Buarque

- 'Salvavidas de hielo' - Jorge Drexler

- 'Siguiente' - El David Aguilar

- 'Soy yo' - Kany García

- 'Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol. 2' - Natalia Lafourcade

- '¡México por siempre!' - Luis Miguel

- 'Encanto tropical' - Monsieur Periné

- 'Cuando el río suena...' - Rozalén



Grabación del año



- No vaya a ser - Pablo Alborán

- É Fake (Homem Barato) - Anaadi

- Mi gente - J Balvin con Willy William

- Internacionales - Bomba Estéreo

- Telefonía - Jorge Drexler

- Para siempre - Kany García

- X - Nicky Jam y J Balvin

- Danza de gardenias - Natalia Lafourcade junto con Los Macorinos

- Bailar contigo - Monsieur Periné

- Malamente - Rosalía



Mejor nuevo artista



- Ángela Aguilar

- Anaadi

- El David Aguilar

- Alex Ferreira

- Karol G

- Los Petitfellas

- Nana Mendoza

- Christian Nodal

- Claudia Prieto

- Benjamín Walker



Mejor álbum vocal pop contemporáneo



- 'Ser' - Axel

- 'Camino fuego y libertad' - Pablo López

- 'Cuerpo y alma' - Beatriz Luengo

- 'F.A.M.E.' - Maluma

- 'Miradas' - Nana Mendoza



Mejor fusión/interpretación urbana



- 'Mi gente' - J Balvin con Willy William junto con Beyoncé

- 'Internacionales' - Bomba Estéreo

- 'Yo contra ti' - Daddy Yankee junto con la Orquesta Sinfónica De Puerto Rico

- 'Sua cara' - Major Lazer junto con Anitta y Pabllo Vittar

- 'Malamente' - Rosalía



Mejor álbum de música alternativa



- 'Claroscura' - Aterciopelados

- 'Puñal' - Dante Spinetta

- 'Fuerza arará' - Telmary

- 'Mismo sitio, distinto lugar' - Vetusta Morla

- 'Aztlan' - Zoé



Mejor álbum de música popular brasileña



- 'Mano que zuera' - João Bosco

- 'Caravanas' - Chico Buarque

- 'Edu, Dori e Marcos' - Edu Lobo, Dori Caymmi y Marcos Valle

- 'Campos neutrais' - Vitor Ramil

- 'Deus é mulher' - Elza Soares