Los primeros discos post-Beatles

Este año se conmemoran las cinco décadas de la publicación del último álbum de The Beatles, ‘Let It Be’, aparecido el 8 de mayo de 1970. Para entonces, Paul McCartney ya había anunciado en público la separación del grupo, piedra angular de la cultura pop.

Poco se habla, sin embargo, de este año también se recuerdan las cinco décadas del inicio de las carreras artísticas de los integrantes de The Beatles. Los cuatro sacaron álbumes en el mismo 1970, trabajos que no fueron recibidos de la misma manera por la crítica ni por el público, debido al impacto que traía el final de la banda.



Este ambiente relativamente hostil afectó sobre todo al mismo Paul, que presentó su álbum debut el 17 de abril de 1970, ¡una semana después de que él mismo anunció el final de los Fab-Four!



El disco se llamó ‘McCartney’ y transmite toda la confusión que este músico sintió luego de que John Lennon, la otra parte creativa de The Beatles, había expresado a sus compañeros el deseo de retirarse de la agrupación. McCartney se hizo cargo de todos los instrumentos y solamente se dejó ayudar de su esposa, Linda Eastman, quien aporta algunas voces.



Esa parquedad motivada por la depresión afectó al álbum, que fue acusado de tener canciones inconclusas, muy lejos de las genialidades que compuso para The Beatles.



En todo caso, las canciones Maybe I’m Amazed y That Would Be Something son excelentes y lograron sostener el disco, que alcanzó el segundo puesto en la Billboard.



Con el tiempo, ‘McCartney’ ha sido mejor valorado y colegas como Neil Young confesaron que el manejo de la sencillez de la producción revelaba que Paul no quería competir contra nada, sino presentarse tal cual era en esos momentos. Y eso tenía una explicación: Paul estaba furioso con la sobreproducción de ‘Let It Be’ que aplicó Phil Spector.



A Lennon le fue un poco mejor. Entre 1968 y 1969 había publicado tres álbumes experimentales junto a su esposa, la japonesa Yoko Ono. Pero el 11 de diciembre de 1970, salió ‘John Lennon/Plastic Ono Band’, el primer trabajo en estudio de Lennon secundado por Ono y por músicos de apoyo que no debían ser de planta.



Las canciones tienen su origen en las terapias que la pareja seguía luego de la separación de The Beatles, pero enfocadas en superar sus traumas de la infancia. Los temas son el abandono de sus padres (Mother), las diferencias entre estratos sociales (Working Class Hero) y el absurdo de depender de héroes populares como eran los mismos The Beatles (God).



El álbum fue producido por Phil Spector y tocan de manera recurrente Klaus Voormann y Ringo Starr, además del matrimonio Lennon-Ono. La crítica lo aclamó y alcanzó el puesto 6 en Estados Unidos.



A propósito de Ringo, el baterista de The Beatles publicó dos álbumes en 1970. Uno fue ‘Sentimental Journey’, lanzado el 27 de marzo y que en realidad es un capricho de este músico, que grabó clásicos de jazz de la década de 1930, del gusto de su madre.



Las reseñas fueron positivas y este trabajo de ‘covers’ alcanzó el puesto 22 en Estados Unidos. No le fue tan bien al otro disco, ‘Beaucoups of Blues’, que vio la luz el 25 de septiembre y estaba enfocado en el género country, algo que desorientó a los fanáticos. Llegó al puesto 66, en todo caso.



Finalmente, George Harrison se destapó en ‘All Things Must Pass’, un triple vinilo para el que reunió 28 músicos, entre ellos Eric Clapton. Como se sabe, Harrison se sentía inconforme y subestimado por Lennon y McCarntey, así que aprovechó la disolución para mostrar al público su talento y sus motivaciones artísticas, pero también espirituales y éticas.

‘All Things Must Pass’ alcanzó el primer puesto en EE.UU. y puso a todo el mundo a cantar My Sweet Lord.